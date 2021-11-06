　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

想煮出溫泉蛋！「理想熟度」時間表曝光　冷熱水有差

▲▼水煮蛋。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲不同熟度的水煮蛋因應冷水、熱水，烹飪時間也會不同。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

作為蛋白質的主要來源，水煮雞蛋是許多人心中的美食，不同熟度也能呈現不同風味，不過自己煮該怎麼拿捏才能煮出理想熟度？日本媒體「オリーブオイルをひとまわし」就分享了自煮雞蛋的方法。

水煮蛋要「一開始放在冷水中煮」還是「水沸騰後再放下去煮」，其實沒有一定的答案，只是不同溫度的水會讓烹飪時間跟著改變，若從冷水開始煮，由於雞蛋和水的溫度差不多，因此蛋殼比較不容易破，而水煮沸後雞蛋再下鍋，蛋黃更容易固定在中間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如果要用冷水煮雞蛋，建議雞蛋事前就處在常溫狀態，減少與水的溫差，進而縮短沸騰時間與防止蛋殼出現裂痕，若從冰箱拿出來、沒有時間退冰，也要浸泡在冷水中約10分鐘。接著加水到蓋過雞蛋，開中火煮至喜歡的硬度，溫泉蛋8分鐘、半熟蛋10分鐘、全熟蛋12分鐘，煮沸後立即把蛋放到冷水中再剝殼就大功告成。

如果要用熱水煮雞蛋，鍋中先加入2公升的水煮至沸騰，小心將雞蛋放入後轉為中火煮至喜歡的硬度，溫泉蛋6分鐘、半熟蛋8分鐘、全熟蛋10分鐘，煮沸後一樣用冷水立即冷卻再剝殼。

還有一種用「微波爐」煮雞蛋的方法，首先要用鋁箔紙把雞蛋緊緊包住，接著把雞蛋放入可微波的容器裡加水到完全淹沒雞蛋，再用保鮮膜蓋住容器口，半熟蛋微波約5至7分鐘、全熟蛋微波約10至12分鐘，最後用餘溫加熱約2分鐘、用冷水冷卻就完成了。

由於直接微波雞蛋會導致爆炸，要用鋁箔紙阻絕微波；而鋁箔紙加熱會產生火花，因此要在可微波容器裡加水以免發生危險。另外，如果想要防止煮雞蛋時蛋白從裂痕中炸出來，建議可以在水中加入約1湯匙的醋，由於醋有凝固蛋白質的功能，所以即使煮沸過程中雞蛋出現裂痕，蛋白也不會炸出來。

►Hello Kitty陪你下廚也太棒了吧！

ET快訊
鄧佳華預告「下周電視台找宜軒」！　4大條件曝下一步
Joeman「藍寶堅尼小牛只開1年」認賠賣了　新車主也崩潰
廟會女神脫了！　穿高衩泳裝「倒出超巨雙球」
2歲童遭埋剩遺骨！高大成曝「虐童特徵」追3關鍵
大安區住宅遭竊照片曝！網見1物酸小偷低能：最貴的不拿
國台辦宣布「制裁蘇貞昌」　陸官媒：家族財路將被斷！
峮峮被操到快吐！　哭喊：我真的好累
25歲男偶像窮到打零工！　連公車費都付不起

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

六福村人潮「沙丁魚式擠爆」畫面曝　網揭2原因傻了：難怪大排長龍

想煮出溫泉蛋！「理想熟度」時間表曝光　冷熱水有差

境外生再增2例確診！　校園累計總數達837例

中華醫大53週年校慶運動會　系友回娘家與師生歡聚一堂

王必勝獲防疫特殊貢獻獎　外遇醜聞神隱11天缺席頒獎典禮

大片「鋒面掃台」降雨熱區曝！下周狂掉15°C　這天最可能下初雪

快訊／北市本土女「可能是偽陽性」望撤案號　指揮中心下午說明

他嘴饞吃「好市多肉乾」怪怪的！3千人看傻：這缺貨超久

這家高檔飯店可帶寵物入住　鱷魚、狐獴、鴨子都來住過

65歲以下會騎打檔車月薪45K！　巡山員甄試今起開放報名

差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇

鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

隨機抱小孩？媽嚇壞扛整台車逃　工人「為安全才抱起」遭控強制罪

小朋友認出黃偉晉：那個拍《終極一班》的　庫洛牌遭沒收...超氣「跟小櫻一樣要重找」

檢舉達人家外狂裝50支監視器！　男臨停被拍「求饒無效」爆衝突

鬆獅犬被蜜蜂叮吃藥超乖像天使　3藥丸2膠囊「噴出粉末」醫生驚呆

臭罵鄧佳華「強逼交往自毀宣告」 連千毅限期2天：再不行冷凍3年

六福村人潮「沙丁魚式擠爆」畫面曝　網揭2原因傻了：難怪大排長龍

想煮出溫泉蛋！「理想熟度」時間表曝光　冷熱水有差

境外生再增2例確診！　校園累計總數達837例

中華醫大53週年校慶運動會　系友回娘家與師生歡聚一堂

王必勝獲防疫特殊貢獻獎　外遇醜聞神隱11天缺席頒獎典禮

大片「鋒面掃台」降雨熱區曝！下周狂掉15°C　這天最可能下初雪

快訊／北市本土女「可能是偽陽性」望撤案號　指揮中心下午說明

他嘴饞吃「好市多肉乾」怪怪的！3千人看傻：這缺貨超久

這家高檔飯店可帶寵物入住　鱷魚、狐獴、鴨子都來住過

65歲以下會騎打檔車月薪45K！　巡山員甄試今起開放報名

尷尬！勇士牛棚大將封王遊行太嗨　竟遭警方拖走險被逮捕

六福村人潮「沙丁魚式擠爆」畫面曝　網揭2原因傻了：難怪大排長龍

「神力女超人」低胸美腿搶風頭　巨石強森露65萬IWC扳回一城

牛排買一送一！雙11餐飲優惠懶人包　還有11元的牛五花

金髮牛仔妹遇網帥　約會被放鴿子...砸萬元買「保證金」求現身

猛威爾遭遇郭郁政　運彩看好統一勝味全

陸媒：默沙東正與陸官方磋商　探討引進新冠口服藥可能性

獨／蛇蠍女原是酒店「童話」　對戰包養男...從包廂一路打到大廳

大小三花貓背影照一比對　「渾圓肉屁＋曲線消失」她笑噴：潛力股

粉心疼休寧巴伊葉「被Kep1er成員排擠」？網氣炸：是她態度有問題

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

生活熱門新聞

台灣正在暴風雨前寧靜　醫模擬1狀況完蛋

國小作業找錯字　媽媽求救「快崩潰了」

命理師警告：立冬這4生肖身體會變差！3星座舊疾易復發

超商突公告「1新規定」　客人讚：結帳變超快

包養男都胖醜老　她約9男曝感想

男頭痛竟罹「螃蟹病」　別輕忽癌警訊

陽明山罕見景象！鄭明典曝小油坑現「觀音圈」

「3生肖」今起轉運！中大獎＋桃花旺...名利雙收

打完2劑莫德納「健保卡大走鐘」　疫苗貼紙也欺負他

在家叫太大聲！鄰居22字怒轟　真相糗大了

「超商1款零食霸主」店員卻嘆：跌落神壇

今起變天！入秋最強冷空氣來襲濕冷12度

在7-11「這舉動」GG了　網：不知道

孩書局吵買「彩色滅鼠板」　家長秒懂：國小超流行

更多熱門

相關新聞

半熟蛋怎麼做？平底鍋「半煮半悶」漂亮又好剝

半熟蛋怎麼做？平底鍋「半煮半悶」漂亮又好剝

水煮蛋看似簡單的料理，但想要煮出不同的熟度可不容易。日本網站「grape」近日就分享，用平底鍋和少少的水，就可以煮出不同蛋黃熟度的水煮蛋，不管是半熟或全熟，全都能在短時間內料理出來。

汪聽「叩叩」衝來　網：我家也是

汪聽「叩叩」衝來　網：我家也是

茄子蛋阿斌問難剝的蛋新不新鮮　專家給答案

茄子蛋阿斌問難剝的蛋新不新鮮　專家給答案

晚餐買微波食品　被小萌毛當枕頭

晚餐買微波食品　被小萌毛當枕頭

Krystal近乎零毛孔，白煮蛋肌靠「4招」

Krystal近乎零毛孔，白煮蛋肌靠「4招」

關鍵字：

水煮蛋溫泉蛋半熟蛋全熟蛋微波

讀者迴響

熱門新聞

女歌手「生產途中昏迷」搶救16天離世　得年27歲

28歲女歌手車禍當場死亡！「遺體面目全非」

海底撈宣布關300店　市值蒸發1.25兆

酒店妹狠殺包養男！　一家人全認了：預謀殺害

台灣正在暴風雨前寧靜　醫模擬1狀況完蛋

特休怎請才爽？過來人都選星期一　原因神翻

婦昏倒　藥局CPR壓斷12根肋骨挨告

國小作業找錯字　媽媽求救「快崩潰了」

聖結石飛捷克「錢哪來的」　網揭2點：有料

連千毅妻「其實是混血兒」揭三圍整型真相！

命理師警告：立冬這4生肖身體會變差！3星座舊疾易復發

床上出現馬來貘？網笑：爆漿腸粉

17歲歐陽娣娣拍陸劇出道！　丫鬟造型曝光

正妹網紅爆淫片外流　「吃熱狗」真正主角曝

超商突公告「1新規定」　客人讚：結帳變超快

更多

最夯影音

更多
差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇

差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇
鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面