想煮出溫泉蛋！「理想熟度」時間表曝光　冷熱水有差

▲不同熟度的水煮蛋因應冷水、熱水，烹飪時間也會不同。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

作為蛋白質的主要來源，水煮雞蛋是許多人心中的美食，不同熟度也能呈現不同風味，不過自己煮該怎麼拿捏才能煮出理想熟度？日本媒體「オリーブオイルをひとまわし」就分享了自煮雞蛋的方法。

水煮蛋要「一開始放在冷水中煮」還是「水沸騰後再放下去煮」，其實沒有一定的答案，只是不同溫度的水會讓烹飪時間跟著改變，若從冷水開始煮，由於雞蛋和水的溫度差不多，因此蛋殼比較不容易破，而水煮沸後雞蛋再下鍋，蛋黃更容易固定在中間。

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如果要用冷水煮雞蛋，建議雞蛋事前就處在常溫狀態，減少與水的溫差，進而縮短沸騰時間與防止蛋殼出現裂痕，若從冰箱拿出來、沒有時間退冰，也要浸泡在冷水中約10分鐘。接著加水到蓋過雞蛋，開中火煮至喜歡的硬度，溫泉蛋8分鐘、半熟蛋10分鐘、全熟蛋12分鐘，煮沸後立即把蛋放到冷水中再剝殼就大功告成。

如果要用熱水煮雞蛋，鍋中先加入2公升的水煮至沸騰，小心將雞蛋放入後轉為中火煮至喜歡的硬度，溫泉蛋6分鐘、半熟蛋8分鐘、全熟蛋10分鐘，煮沸後一樣用冷水立即冷卻再剝殼。

還有一種用「微波爐」煮雞蛋的方法，首先要用鋁箔紙把雞蛋緊緊包住，接著把雞蛋放入可微波的容器裡加水到完全淹沒雞蛋，再用保鮮膜蓋住容器口，半熟蛋微波約5至7分鐘、全熟蛋微波約10至12分鐘，最後用餘溫加熱約2分鐘、用冷水冷卻就完成了。

由於直接微波雞蛋會導致爆炸，要用鋁箔紙阻絕微波；而鋁箔紙加熱會產生火花，因此要在可微波容器裡加水以免發生危險。另外，如果想要防止煮雞蛋時蛋白從裂痕中炸出來，建議可以在水中加入約1湯匙的醋，由於醋有凝固蛋白質的功能，所以即使煮沸過程中雞蛋出現裂痕，蛋白也不會炸出來。