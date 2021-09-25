茄子蛋阿斌問「難剝的蛋新不新鮮」　專家給答案：建議消水失重

▲大部分網友認為，蛋難剝是因為不新鮮。（圖／翻攝茄子蛋阿斌IG）



記者許展溢／台北報導

人氣樂團茄子蛋主唱阿斌昨天在IG分享最近剝水煮蛋，很容易遇到超難剝的，並問粉絲們到底難剝的蛋是太新鮮還是不新鮮？有71%的人都認為是後者，不過，專家解答是「太新鮮」才不好剝。

由於眾說紛紜，阿斌問起網友們意見，大都數認為水煮蛋不好剝是因為不新鮮，但阿斌提到，印象中是太新鮮才很難剝。其實不少人都有此困擾，蛋殼難剝，蛋白煮不硬，甚至剝完蛋白還黏在殼上。農委會畜產試驗所回覆，很新鮮的雞蛋由於水分比較大，蛋白和蛋殼之間緊緊地貼在一起，所以煮好之後很難剝下，建議購買後放置室溫2-3天讓它消水失重，之後再進行水煮就比較不會黏殼。

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現代人習慣吃健身餐，少不了一顆水煮蛋，只是水煮蛋能保存多久？農委會說明，蛋煮好後，雖然保存溫度有影響，但「有沒有剝殼與保存天數大有關係」。以帶殼的煮蛋來說，在10˚C以下約可保存2週，一般家庭冰箱中4˚C則可保存更久。至於剝殼蛋的保存，因去除自然保護殼，所以保存期限自然縮短，冰箱保存約4天。

另外，為什麼水煮蛋去殼後，蛋黃與蛋白接觸表面會出現一層灰綠色？會不會影響蛋品安全？農委會表示，殼蛋水煮去殼後，偶爾會發現蛋黃和蛋白接觸的表面會出現薄層灰綠色，這是因為蛋在加熱時，蛋白與蛋黃中的鐵（Fe）反應生成硫化亞鐵所致，這是正常的現象，不會影響吃蛋的安全。