咖啡買1送1！4大超商「第二波紙本五倍券」領券優惠、流程懶人包

▲第二波紙本五倍券11月8日開放領券。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

第二波紙本振興五倍券將於11月8日至21日起限時2周開放領券，期間每日上午9時起至晚上10時皆可領取，《ETtoday新聞雲》整理4大超商領券流程、優惠，不僅開放使用「手機APP」、「超商事務機台」2種領券方式，最快3步驟就能輕鬆搞定，還可享咖啡買1送1、購物金免費拿等優惠。

▲4大超商領券流程、優惠一次看 。（圖／業者提供）

●7-11

7-11開放「OPEN POINT APP」及「ibon機台」領取五倍券，其中，若為7-11會員可透過OPEN POINT APP點選「振興五倍券領券專區」，接著輸入政府發送領券簡訊序號、身分證末4碼，再憑領券條碼及身分證即可至櫃台領取五倍券。

未下載APP者則可使用ibon機台點選「振興五倍券領取第一梯」，接著插健保卡或輸入身分證字號及取貨序號，並確認資料，最後持輸出小白單、身分證至櫃台就可領券。而領券優惠有「CITY CAFE大杯美式同品項買1送1或CITY CAFE大杯拿鐵第2杯半價」及「7-11購物金抵用券150元」。

●全家

全家開放透過「全家app或My FamiPort app」及「FamiPort機台」領取五倍券，其中，若為全家會員可使用全家app或My FamiPort app，先是進入「振興五倍券領取專區」，接著輸入政府發送領取簡訊序號、身分證末4碼，即可生成條碼再至櫃檯領券。

未下載APP者則可使用選定領券門市之FamiPort機台，點選「振興五倍券專區領取」功能，接著插入健保卡（免輸入資料）或直接輸入取貨序號、身分證末4碼，確認領取明細後列印領取單據，最後再至櫃台領券即可。凡領券成功者可享「400元全家滿額購物金」、「肯德基超省氣雙饗餐下殺53折」及「必勝客超真心雙副食下殺43折」3大優惠。

●萊爾富

萊爾富開放透過「Hi-Life VIP APP」及「Life-ET機台」領取五倍券，其中，若為萊爾富會員可使用Hi-Life VIP APP，進入「紙本振興五倍券領取入口」後，輸入登記序號、身分證後4碼、驗證碼再按下確認鈕，憑條碼即可至櫃檯領券。

非會員者則可使用選定支領券門市Life-ET機台，於首頁點選「振興五倍券」進入「取貨振興五倍券」，接著插入健保卡或輸入取貨序號加身分證後4碼（2擇1），接著憑取貨單及身分證明文件（健保卡或身分證）至櫃台領券即可。凡領券成功者可享「大杯指定咖啡買1送1」、「滿額購物金50元」，會員則還可抽3M淨呼吸空氣清淨機共2名。

●OK mart

OK mart開放透過「OK APP」及「OKgo機台」領取五倍券，且無論為會員或非會員皆可使用OK APP領券，先是點選「紙本振興五倍券」首頁活動圖檔，接著輸入政府發送簡訊登記序號、身分證末4碼，確認後即可憑條碼加身分證或健保卡至櫃檯輕鬆領券。

另也可藉由OKgo事務機進入「振興五倍券專區」點選領取，接著插入健保卡或輸入領取序號及領取人身分證末4碼，最後憑小白單至櫃檯完成領券。凡領券成功者可享「10元滿額優惠」。

▲小7有指定咖啡買1送1的領券優惠。（圖／業者提供）

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