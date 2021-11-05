就是很想喝！天母男染酒癮狂偷酒...警怒了：建請預防性羈押

記者黃宥寧／台北報導

俗話說「酒空無藥醫」北市士林區1名衛姓男子，因酒精成癮，身上也沒錢，只好連續前往連鎖超商偷啤酒。本月4日警方又接到商家報案，警到現場才發現又是竊盜慣犯衛男，甚至當場從他袋子裡起獲啤酒7瓶，他遭逮時向警方坦承「我就是酒癮發作」，警訊後將他移送士林地檢署，並建請預防性羈押。

▲衛姓竊盜慣犯在北市士林區連鎖超商狂偷酒喝。（圖／記者黃宥寧翻攝）

無業衛姓男子（50歲）屢次在士林區多家連鎖超商行竊，經警檢視店家監視畫面，鎖定是慣竊衛男犯案，警方研判他一定還會再下手，於是協請各商家注意，共同協助通報和緝捕。

天母派出所在11月4日15時許，又接獲商店報案，有竊嫌出沒，警方立即趕到現場查看，配合店員將竊嫌攔下，當場從小偷身上起獲啤酒7瓶，經查發現又是衛姓慣竊，因他上月30、31連續2天，才因酒癮發作，身上又無現金，鋌而走險竊取酒喝，都遭警方當場查獲，並依竊盜現行犯逮捕，移送地檢署偵辦。

衛男遭逮後，向警方坦承就是酒癮發作加上身上沒錢才會偷，警方認為他屢次竊盜訊後移送地檢署偵辦，建請預防性羈押，避免他又故技重施。

對此，士林分局呼籲民眾，勿因一時貪念或心存僥倖，而竊取他人財物，以身試法，造成人生汙點，並應警民通力合作，共同維護社區治安。