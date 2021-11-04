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開放寄杯、冷熱互換！超商限時1天「美式、拿鐵買6送6」

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家每月限定好咖日登場。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

咖啡控準備開囤！全家每月限時1天的「好咖日」又來了，這個月祭出「單品美式、單品拿鐵買6送6」，同樣不限冷熱、開放寄杯，再加碼指定罐裝咖啡買6送6、指定鬆餅系列限量買6送3，11月6日上午10準時開搶。另，7-11至11月7日門市也有指定CITY飲品買1送1，把握機會喝。

▲▼全家極鬆餅。（圖／業者提供）

▲極鬆餅也有買6送3。

全家11月限定好咖日祭出「中杯單品美式、拿鐵買6送6」、「罐裝咖啡（咖啡拿鐵、盧安達黑咖啡）買6送6」、「極鬆餅系列買6送3」共3大限定優惠，11月6日上午10時起即可透過全家APP中的「隨買跨店取」購買，單品咖啡每人限購2組，且開放寄杯、冷熱互換；罐裝咖啡同樣每人限購2組；極鬆餅限量5000組，每人限購1組，通通須在111年1月31日前兌換完畢。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11門市、APP推限時咖啡優惠。

另，7-11全門市至11月7日前也有「指定CITY飲品買1送1」優惠，包含CITY CAFE大杯美式咖啡（冰／熱）、CITY CAFE大杯荷包蛋美式咖啡（冰／熱）、CITY CAFE大杯荷包蛋拿鐵咖啡（冰／熱）、CITY TEA現萃茶經典純奶茶（冰／熱）、CITY TEA現萃茶四季春青茶（冰／熱）、CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶、哈根達斯果仁咖啡冰沙、哈根達斯莓好拿鐵冰沙。

OPEN POINT行動隨時取也推5大咖啡飲品組合優惠，包含CITY CAFE濃萃美式咖啡買11送7（限量10萬組、每人限購4組）、CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡買11送5（限量10萬組、每人限購4組）、CITY TEA現萃茶經典純奶茶／四季春奶青任選買11送（限量3萬組、每人限購4組)、CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶買11送5（限量3萬組、每人限購4組）。

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