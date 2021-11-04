7-11拿手機「這舉動」GG了　網嚇傻：以前都不知道

▲7-11信義區門市跨年人潮少。（圖／記者蕭筠攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

在台灣便利商店密集度相當高，除了可以買生活用品與食物之外，各種票券的購買與包裹的領取服務也可以在這裡完成，便利與多元化的服務已經成為民眾生活中密不可分的一部分了。不過，其實在便利商店裡面有許多民眾不知道的規定，就有網友發文指出，「在711內禁止做一件事」引起一陣熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文，「大家知道7-11未經同意，禁止在店內拍照嗎？」仔細觀察可以發現，台灣各大超商大部分都會在店內張貼禁止拍攝、錄影的提醒公告，不過卻鮮少人知道超商內有這項規定，如果有在店內拍攝的需求，還是建議先向官方申請。

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對此，不少網友在留言表示，「真的不知道，不過都長差不多，有啥好拍的？」、「不知道，但是今天知道了，我下次會注意，感謝您的分享」、「之前某YT在便利超商拍影片，看下面留言才知道要事先申請」、「我常常拍小七的東西問家人要不要吃欸」、「是嗎是嗎？我都不知道誒」。

也有另一派網友指出，「不止小七，很多賣場都是禁止拍照的」、「知道，但幫別人買東西還是會拍，不然哪知道對方要什麼」、「很多商場、營業場所都不能拍照」、「門口那個玻璃門，幾乎都有貼」、「知道啊，被告知時會說抱歉然後把照片刪掉」。

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