挖眼惡煞出院囂張比中指　村民破千連署「不要再放回」法院收押

▲楊男被警方押赴地檢署，見有鏡頭對著他竟比中指。畫面經打碼處理。(圖／民眾提供)

記者陳崑福／屏東報導

楊姓男子9月間不滿屏東縣高樹新南超商潘姓女店員提醒戴口罩，竟當場對她施暴、徒手強挖眼球險害失明，震撼全台；事發楊男被強制送醫治療，經一個多月治療，今(4)日下午出院，里港警方出動大批員警前往醫院偕同辦理出院手續後，依傷害罪嫌移往屏東地檢署偵辦，押解過程中，楊男眼睛四處飄移，看到有鏡頭對著他，還狠狠回瞪並比出中指，行徑囂張。

據悉，楊男有傷害、公共危險前科；他又涉嫌6月30日5時30分許，在屏東縣高樹鄉某早餐店內，持菜刀砍傷被害人范姓婦人，及同年9月26日8時53分許，在高樹鄉某超商店內，徒手毆打並挖傷被害人潘姓女店員的雙眼，涉嫌殺人未遂及重傷害未遂等案件。

經承辦檢察官江怡萱訊畢後，認楊姓男子涉犯刑法第271條第1、2項之殺人未遂及同法第278條第1、3項之重傷害未遂等罪嫌重大，所犯為5年以上之重罪，且有事實足認他有逃亡、反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押，法院審理後裁准羈押，將由警備車押往屏東看守所。

▲潘女經高醫細心治療後已出院，幸未失明。（莊全成提供，資料照片）



▲楊男施暴對女店員挖眼 。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照片）

▲楊男被警方壓制逮捕上銬 。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照片）

而潘女經高雄長庚醫院照料及治療，已於上月底出院，眼睛恢復正常；楊男居住的地新南村張吉源今天表示，村民聯署不讓楊男再回到村內居住的聯署人數已超過千人，「不希望他再回到村內，影響村民平靜生活」。