快訊／屏東挖眼男遭檢方聲押！涉殺人未遂、重傷害





記者陳崑福、陳羿妏／屏東報導

屏東縣高樹鄉新南村一名潘姓女超商店員，今年9月只因提醒楊姓男子戴口罩，就遭對方挖眼攻擊，震驚社會。事後，楊男被送往精神科醫院強制治療，今（4日）他辦理出院手續後，立即被押送至屏東地檢署。稍早，經訊問後，檢方認定楊男涉犯殺人未遂、重傷害等罪嫌重大，有逃亡、反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押。

▲挖眼男遭檢方聲押。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

屏東地檢署指出，楊男涉嫌於今年6月30日17時30分許，在屏東縣高樹鄉某早餐店內，持菜刀砍傷被害人范姓婦人，接著同年9月26日8時53分許，又在屏東縣高樹鄉某超商店內，徒手毆傷被害人潘女的雙眼，涉嫌殺人未遂及重傷害未遂等案件。

屏東地檢署表示，本署於今（4日）獲悉，被告楊男經醫院住院治療評估結果，可於同日下午2時許出院的訊息，承辦檢察官江怡萱立即指揮屏東縣政府警察局里港分局員警持傳票，親自至醫院將傳票遞交由楊男收受，經楊男同意後，由警方偕同楊男至本署接受訊問。

承辦檢察官訊問完畢，認為楊男涉犯刑法第271條第1、2項之殺人未遂及同法第278條第1、3項之重傷害未遂等罪嫌重大，所犯為5年以上之重罪，且有事實足認楊男有逃亡及反覆實施同一犯罪之虞，故向法院聲請羈押。

▲▼楊男移送上車，瞪人、對鏡頭比中指。（圖／民眾提供）