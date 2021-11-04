　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市超速熱點曝光！　市民大道每年開出破萬張罰單

▲鑑於內湖區機車車禍發生率高、警方將使用移動式測速照相嚴格執法。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市警方採移動式測速照相嚴格執法。（圖／記者張君豪翻攝）

記者陳家祥／台北報導

為了嚴格取締汽機車超速，除了固定式測速樁外，交通警察還會配合安排人力，透過便攜型器材進行機動取締。台北市議員游淑慧4日質詢時指出，北市交警屢被爆出有偷偷取締的狀況，尤其統計近5年來的移動式超速取締熱點，每個點平均每月都可開出千張罰單，何以不設固定式測速樁？對此，北市交警隊回應，會進行評估。

游淑慧質詢時指出，民權大橋屢傳有偷拍超速執法的問題，到底為什麼三申五令不要偷偷執法，為什麼還有？是不是有獎金或是考績壓力？傳聞市長柯文哲有要求罰單要一年比一年多？

北市警察局長楊源明坦言，值勤位置是不適當的，他到任後並沒有這種要求，也不希望員警亂開單。交大隊長涂國卿補充，開單沒有一定要比去年多，開單主要問題是對應到防制面，如測速等等。

游淑慧接著表示，不要偷偷來啊？應該要當下制止違法行為，偷偷來不知道有人執法還是超速，只是事後賺罰單錢而已。可以達到什麼目的？楊源明說，他個人是不認同這樣的行為，會持續加強要求，但從來不會以取締告發多少件來做為考績依據。

▲▼移動式測速取締超速違規前五名。（圖／游淑慧議員辦公室提供）

▲移動式測速取締超速違規前五名。（圖／游淑慧議員辦公室提供）

游淑慧接著還說，光是民權大橋的取締點，今年1到9月排班7次，每一班4小時，執法同仁的手速超快，要一邊測速一邊拍照，很機靈、跟電競高手一樣，同時拿測速機同時拍照，平均30秒開出一張、一小時幫市庫賺15萬，應該要給員警記功，「超速不對，但執法要這樣偷偷摸摸？擺測速器也可以啊」。

另外，游淑慧表示，今年疫情影響，民眾大多出門大多使用私家車，交通大隊竟趁此機會大發利市，今年1到9月總共開了12萬785張，一個月平均1萬多張，這還只是計算移動式測速取締，「到處去拍、到處去拍，比去年增加3成，抓超速是對的，可是我們不知道有多少是偷偷摸摸開出來的。能保證是個案？」

游淑慧還調閱近5年的移動式測速照相5大取締熱點，平均每個月都可以開出近千張罰單，「既然是熱點，為什麼不做固定式的測速桿？」涂國卿回應，移動式有機動性，可以對應熱點增加。

游淑慧不滿表示，如果已經是易超速的熱點，一直出動人去排班跟直接設固定式的，哪個是對的？1到9月可以開出1萬張，不值得放一個固定式測速樁？對此，涂國卿表示，會再回去做評估。

►姊噴的不是香水，是巴黎的浪漫空氣

ET快訊
利菁離台赴陸工作！合體「6台灣大咖」全是熟面孔
博弈大亨遭蛇蠍女殘忍虐殺亡　兒尋父她冷血回：不會回去了
27歲女醫師生日墜樓死亡　同事：看不出有異狀
藍營街舞片挨批　沈智慧痛哭：我快瘋了！別再傷害我了
一張圖看天選邊緣人　27組末碼「連槓四週」超想哭
今點閲最好8大新聞一次看！鄧佳華揚言自焚、動滋券最後獎號出爐
驚悚畫面曝光！　騎士等紅綠燈「突遭撞飛慘死」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲再扯基捷經費增加　林右昌回擊：柯P又錯！台北端暴增最多

萬華30多歲男染疫「再採PCR陰、抗體陽」　北市安排16名接觸者採檢

陸委會研擬放寬兩岸交流限制　強調兼顧防疫措施

趙少康揭新加坡「先加入後開放」　打臉反萊豬不能入CPTPP的最佳例證

托嬰中心、補習班都適用！基本工資調漲配套　符合三條件可申請

指天然氣政策反潮流　鄭麗文批蔡英文：「藻礁永存」已成誓言不存

藍轟城中城沒負責沒預算！綠嗆犧牲市民　高雄1500億預算慘卡關

王婉諭缺席時力公投記者會　「不該用口號說服民眾買單」

北市超速熱點曝光！　市民大道每年開出破萬張罰單

共軍若攻台「我會拿起武器！」　吳釗燮：年輕人也會為台灣而戰

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

黃子韜怒轟「演藝圈陪酒潛規則」　不讓員工賣身..「管哪個領導來」：滾！

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

大白鵝搖頭晃腦逛苗栗大街！ 「警匪追逐」一張塑膠椅制伏

未用兒童剪刀...女童手伸碗遭誤剪　父母控保母粗心！心疼手指有缺損

柯文哲再扯基捷經費增加　林右昌回擊：柯P又錯！台北端暴增最多

萬華30多歲男染疫「再採PCR陰、抗體陽」　北市安排16名接觸者採檢

陸委會研擬放寬兩岸交流限制　強調兼顧防疫措施

趙少康揭新加坡「先加入後開放」　打臉反萊豬不能入CPTPP的最佳例證

托嬰中心、補習班都適用！基本工資調漲配套　符合三條件可申請

指天然氣政策反潮流　鄭麗文批蔡英文：「藻礁永存」已成誓言不存

藍轟城中城沒負責沒預算！綠嗆犧牲市民　高雄1500億預算慘卡關

王婉諭缺席時力公投記者會　「不該用口號說服民眾買單」

北市超速熱點曝光！　市民大道每年開出破萬張罰單

共軍若攻台「我會拿起武器！」　吳釗燮：年輕人也會為台灣而戰

69歲資深女星現身西門町「騎三輪車」外送Uber　網驚呆：求巧遇！

【廣編】想外食但又懶得下廚？康寶全新「私廚料理醬」就像把主廚帶回家

來花東放空！3天2夜紓壓小旅行　夢幻湖看落羽松、走隱藏版賞楓秘境

和吳謹言合作老婆更興奮　何潤東吃醋：她有看《延禧攻略》

《想見你》燒腦愛情紅到海外！懸疑台劇「3年激變」揭收視必勝密碼

北市文山區電鑽大盜栽了　3人組落網辯「缺錢買毒」

用五倍券把「夢幻Sony OLED旗艦」搬回家！年度電影免衝戲院「宅家觀影」才是極致享受

《建築學概論》日版主演公開！　「國民老公」逆齡演18歲學生

價值5千億「世界最大寶藏」將現蹤！塵封洞穴2千年　神祕地點曝光

謝金河：永續ESG為不可逃避的經營考驗　唯落實才能成為新贏家

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

政治熱門新聞

快訊／迎戰「女版3Q」林靜儀　國民黨將派顏寬恒出戰

柯文哲「無視」監視器畫面曝光　網看完嗆爆呱吉：雙標打臉自己

綠營被她正到暴動！超仙正妹身分曝光

柯文哲曝公投心中想法「2好1壞」

基本工資配套今拍板　月薪族半年領6千

綠2022人選「黨主席掌握19席」　他轟蔡英文：何德何能敢獨裁？

7旬阿伯拿剪刀刺人　北捷開罰1萬元

周玉蔻揭顏家推動「刪Q」內幕：顏清標憂鎮瀾宮董事長職被拔掉

藍營街舞片遭酸　沈智慧落淚：我快瘋了

六都最胖城市曝光！黃偉哲回應了

「女版陳柏惟無誤」　他爆：林靜儀請假8次有6次在政論節目

民進黨2022提名條例4重點完整看

基本工資調漲配套　9月、10月營收年減二成可補貼

快訊／北市全面禁止電子煙、加熱菸　禁菸場所使用最高罰1萬

更多熱門

相關新聞

萬華30多歲男染疫　北市安排16人採檢

萬華30多歲男染疫　北市安排16人採檢

指揮中心4日公布，台北市新增1例本土個案（案16539），為本國籍30多歲男性，10月19日出現全身倦怠、呼吸喘症狀，研判是舊案。台北市衛生局4日表示，案16539被通報時的居住地為萬華區，個案於11月3日採檢PCR陽性，但11月4日再度採檢為陰性，目前正在疫調當中，已通知相關場所清消，並安排16人採檢。

男持17公分水果刀乘車　北捷開罰1萬

男持17公分水果刀乘車　北捷開罰1萬

北捷連2天持刀案　北市警：啟動快打部隊計畫

北捷連2天持刀案　北市警：啟動快打部隊計畫

7旬阿伯拿剪刀刺人　北捷開罰1萬元

7旬阿伯拿剪刀刺人　北捷開罰1萬元

柯文哲：議會若通過重陽敬老金將提覆議

柯文哲：議會若通過重陽敬老金將提覆議

關鍵字：

台北市交通警察大隊超速測速

讀者迴響

熱門新聞

獨／鄧佳華驚人宣告！連千毅怒飆

最後一波你中獎了嗎？動滋券幸運號出爐

快訊／嘉義女「尖叫1秒」10樓墜地！目擊者嚇傻狂飆髒話

外送員急著關電梯　婦被夾「腰斬」慘死

鄧佳華崩潰揚言「闖momo親子台自焚」！

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

直逼冷氣團　2段式凍台探12°C冷6天

好市多突送超萌小熊！老會員見1條件心碎了

下體痛爆！醫驚見「膀胱以下一片空白」　他羞喊：想討好女友

木曜女神「無故爽約通告」挨轟！　直播找不到人

筆記！超商限時1天「咖啡買6送6」

「這7組號碼」槓龜2年：全選結果都沒中

女星片場疑中邪失蹤「成10大懸案」！消失14年近況曝

理科先生親揭「不回台2原因」！

《第一爐香》票房慘　導演：早知道就換角

更多

最夯影音

更多
理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦
外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

黃子韜怒轟「演藝圈陪酒潛規則」　不讓員工賣身..「管哪個領導來」：滾！

黃子韜怒轟「演藝圈陪酒潛規則」　不讓員工賣身..「管哪個領導來」：滾！

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面