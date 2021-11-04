北市超速熱點曝光！　市民大道每年開出破萬張罰單

▲台北市警方採移動式測速照相嚴格執法。（圖／記者張君豪翻攝）

記者陳家祥／台北報導

為了嚴格取締汽機車超速，除了固定式測速樁外，交通警察還會配合安排人力，透過便攜型器材進行機動取締。台北市議員游淑慧4日質詢時指出，北市交警屢被爆出有偷偷取締的狀況，尤其統計近5年來的移動式超速取締熱點，每個點平均每月都可開出千張罰單，何以不設固定式測速樁？對此，北市交警隊回應，會進行評估。

游淑慧質詢時指出，民權大橋屢傳有偷拍超速執法的問題，到底為什麼三申五令不要偷偷執法，為什麼還有？是不是有獎金或是考績壓力？傳聞市長柯文哲有要求罰單要一年比一年多？

北市警察局長楊源明坦言，值勤位置是不適當的，他到任後並沒有這種要求，也不希望員警亂開單。交大隊長涂國卿補充，開單沒有一定要比去年多，開單主要問題是對應到防制面，如測速等等。

游淑慧接著表示，不要偷偷來啊？應該要當下制止違法行為，偷偷來不知道有人執法還是超速，只是事後賺罰單錢而已。可以達到什麼目的？楊源明說，他個人是不認同這樣的行為，會持續加強要求，但從來不會以取締告發多少件來做為考績依據。

▲移動式測速取締超速違規前五名。（圖／游淑慧議員辦公室提供）



游淑慧接著還說，光是民權大橋的取締點，今年1到9月排班7次，每一班4小時，執法同仁的手速超快，要一邊測速一邊拍照，很機靈、跟電競高手一樣，同時拿測速機同時拍照，平均30秒開出一張、一小時幫市庫賺15萬，應該要給員警記功，「超速不對，但執法要這樣偷偷摸摸？擺測速器也可以啊」。

另外，游淑慧表示，今年疫情影響，民眾大多出門大多使用私家車，交通大隊竟趁此機會大發利市，今年1到9月總共開了12萬785張，一個月平均1萬多張，這還只是計算移動式測速取締，「到處去拍、到處去拍，比去年增加3成，抓超速是對的，可是我們不知道有多少是偷偷摸摸開出來的。能保證是個案？」

游淑慧還調閱近5年的移動式測速照相5大取締熱點，平均每個月都可以開出近千張罰單，「既然是熱點，為什麼不做固定式的測速桿？」涂國卿回應，移動式有機動性，可以對應熱點增加。

游淑慧不滿表示，如果已經是易超速的熱點，一直出動人去排班跟直接設固定式的，哪個是對的？1到9月可以開出1萬張，不值得放一個固定式測速樁？對此，涂國卿表示，會再回去做評估。