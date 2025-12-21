狂歡照曝光！14歲少女「被騙做性愛按摩」　美淫魔富商23歲嫌太老

▲艾普斯坦（左）與前女友兼共犯麥克斯威爾（右）。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國司法部公布已故富商、性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）大量檔案，包括數千份調查文件與相關人士照片，揭露其前女友、已定罪共犯麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）的狂歡畫面，而受害少女年齡最小僅有14歲。

最新釋出文件包括艾普斯坦首次被起訴時，聯邦調查局（FBI）於2007年提交給大陪審團的證據。其中，FBI確認性侵案涉及超過25名少女，超過一半未滿18歲，而他招募的性愛按摩受害者，年紀最小僅有14歲。

一名受害者16歲時接受招募，她在大陪審團作證時透露，「我全身赤裸，他試圖撫摸我，但我拒絕了。按摩結束後，他提出另一個條件，要我帶女孩到家裡來，每帶來一個女孩就能賺200美元。」她最終帶了7到10名「漂亮女孩」，包括高中同學和其他熟人，但艾普斯坦並不喜歡其中一名23歲女性，「他覺得她有點太老了」。

FBI探員也在大陪審團證詞中指出，艾普斯坦會給受害者金錢報酬和昂貴禮物，包括按摩棒與維多利亞的秘密內衣。

▼麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）出現在大量照片中（圖／翻攝美國司法部）



▼ 麥克斯威爾與知名魔術師大衛·科波菲爾親密擁抱。（圖／路透）

麥克斯威爾出現在司法部19日公布的數千張照片中，與艾普斯坦在全球各地狂歡。其中一張照片裡，她身穿浴袍、坐在豪車駕駛座上，面露曖昧笑容，翹腳角度剛好露出私密部位。在同晚拍攝的其他照片中，她與知名魔術師大衛·科波菲爾（David Copperfield）親密依偎擁抱。

▼麥克斯威爾被公開的其他照片。（圖／翻攝美國司法部）





另一張照片中，麥克斯威爾向鏡頭展示胸部，不明人士把腳伸到她的乳溝之間。此外，麥克斯威爾還被拍到，把頭埋進一名神秘男子大腿與腹部，艾普斯坦則笑著坐在旁邊。

艾普斯坦生前是華爾街金融家，廣結全球菁英與政商名流，卻長年性侵未成年少女，甚至擔任「皮條客」誘騙受害者賣淫，對政商名流好友提供性服務，2019年入獄不久便「自殺」身亡，死因始終被外界質疑。而麥克斯威爾因參與這個龐大的性剝削網絡，判處20年監禁，目前仍在服刑中。

除了麥克斯威爾，其他出現在艾普斯坦檔案裡的知名人物，包括美國前總統柯林頓、被剝奪英國王子頭銜的安德魯、已故流行天王麥可傑克森等。儘管美國司法部表示，被拍到與艾普斯坦待在一起，並不等同於刑事犯罪，但仍引起軒然大波。

▼艾普斯坦與麥克斯威爾在世界各地狂歡。（圖／路透）

ETtoday新聞網提醒您：性侵害就是犯罪，發現兒少性剝削，請撥打110、113。