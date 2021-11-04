日地鐵無差別攻擊、北捷連2天持刀案　北市警：會啟動快打警力

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日地鐵無差別攻擊、北捷連2天持刀案　北市警：啟動快打警力

▲▼台北市議員李柏毅市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員李柏毅。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

日本東京都京王列車萬聖節當天（10月31日）發生無差別攻擊事件，台北捷運11月3日、4日連續2天也發生2男持刀事件，引發民眾擔憂鄭捷事件重演。台北市議員李柏毅4日要求提升捷運安全措施，而北市警察局長楊源明表示，自日本發生攻擊事件後，已有通報捷警隊加強列車、站體安全維護，並要求若接獲類似通報，得啟動快打部隊。

日本京王線列車於10月31日發生一名男子穿著小丑服裝，對列車上乘客進行無差別攻擊事件，而台北捷運松山新店線11月3日晚間發生69歲林姓男子為了博愛座持剪刀傷人事件，北捷松山新店線11月4日上午再發生65歲蔡姓乘客於列車無故拿出長達17公分水果刀，引發民眾恐慌。

台北市議會4日下午進行警政衛生部門質詢，國民黨籍台北市議員李柏毅表示，之前日本發生列車傷人事件，台北捷運11月3日、4日也發生恐嚇事件，會不會是模仿犯？楊源明回應，根據初步分析，應該沒有相關聯性，跟日本案件也不相同。

針對69歲林男持剪刀攻擊人事件，李柏毅指出，短期內會不會擔心有類似事件發生？有無相對應措施，解決、避免恐嚇事件發生？而楊源明提及，從日本發生該案後，就有通報捷運警察隊加強列車、站體的安全維護，同時也通報各分局，如果接獲捷運公司、捷警隊有類似事件通報，要啟動快打部隊計畫，避免這類事情發生。

李柏毅表示，自己很擔心類似案件，因為從鄭捷事件之後，前陣子日本也有相同案件，短時間內北捷又發生類似情形，希望北市警察單位研議預防措施，以防模仿事件發生，並要求警察局提升反應速度，讓旅客能夠在發生意外的最短時間內，有捷運警察隊出現並解決緊急問題。

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