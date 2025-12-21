　
大陸 大陸焦點 特派現場

「我家流出藍色自來水」貴州80住戶質疑能喝嗎？　體檢驚見肺結節

▲▼ 貴州社區稱自來水變藍 。（圖翻／翻攝 搜狐）

▲ 貴州一處社區自來水變藍色，相關單位推託是住戶自己摻入洗浴清潔劑 。（圖翻／翻攝 搜狐）

記者任以芳／綜合報導

買了新房入住，本該是喜事，貴州遵義九瓏台小區的住戶們卻過了一段如噩夢般的日子。從今年 4 月起，家中自來水竟莫名變成「神祕藍色」，甚至還有藍色粉末沉澱，即便物業一度推諉是「潔廁靈反水」，住戶們仍驚恐地洗菜、煮飯長達半年。隨著近期管道拆除，赫然發現管內塞滿不明藍色固體，隨之而來的業主體檢報告更顯示多位住戶出現肺部結節，讓 80 多戶業主陷入無止境的健康恐慌。

綜合陸媒報導，住在遵義播州區九瓏台小區的王先生氣憤地表示「這水藍到看不到底，誰敢用？」該起事件從2025年4月引爆的「藍水危機」，波及了小區約 80 戶業主。

社區居民王先生透露，早在今年月就已向物業反映水質問題，當時物業竟以「業主家中使用潔廁靈反水」為由搪塞。住戶氣到抗議，「難道其他住戶廁所水可以流入我家？太離譜了。」最終，調查一度受阻。

直到11月底，自來水公司在80戶住戶壓力下動工更換管道。現場拆開的閥門與管線讓業主們驚呆了，管壁內不僅鏽跡斑斑，更堆積了大量不明的「藍色固體」。

▲▼ 貴州社區稱自來水變藍 。（圖翻／翻攝 搜狐）

▲80多住戶長期喝到被污染的水，健康體健出現異常。（圖翻／翻攝 搜狐）

隨著管道更換，水的顏色雖恢復正常，但長期的心理陰影卻揮之不去。在業主強烈要求下進行的集體體檢，結果更嚇人。根據王先生提供的診斷報告顯示，多位長期飲用、使用該水源的業主，其肺上葉出現小結節，部分業主肝部功能也出現異常。

儘管目前藍色水象已在更換管道後消失，但對於身體已造成的潛在損害，相關部門至今未給出明確的病理分析與補償方案。負責維修的龍慶供水公司客服則表示，受影響住戶約80戶，目前已接近完成全區管道更換。

藍色水源的具體化學成分，以及業主健康異常是否與水質直接掛鉤時，報導稱相關負責人紛紛掛斷電話或以「檢測尚無結論」為由拒絕回應。目前，社區住戶仍籠罩在健康陰影之下，業主強烈要求政府介入調查。

12/19 全台詐欺最新數據

