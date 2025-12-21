北捷砍人案後小橘書詢問度高！　內政部曝全台最新發送進度

▲台灣全民安全指引手冊。（資料照／翻攝自Facebook／林飛帆）

記者詹詠淇／台北報導

27歲男子張文19日在台北車站、中山商圈隨機攻擊，造成4死（含張文）11傷悲劇，許多人就建議可詳讀被稱為「小橘書」的《台灣全民安全指引》，其重要性也備受矚目。不過，就有台中人困惑為何至今未領到小橘書。對此，內政部今（21日）說明，台中市、彰化縣及屏東縣為第四梯次，將在24日開始陸續發放，截至19日，全台完成發送已達69.78%。

內政部今（21日）表示，內政部自11月中旬起正式啟動《台灣全民安全指引》家戶發放作業，搭配淺顯易懂的圖文內容，協助民眾建立防災、防空避難與日常安全知能，讓安全意識走進家庭。截至12月19日止，全台完成發送已達69.78%，整體發放作業順利進行中，也獲得各界高度關注與肯定。

內政部說明，為配合國防部規劃印量及運輸量能，全國家戶發放總數約為975萬份，分4梯次由各縣（市）辦理發放作業，截至12月19日止全台已發出680萬2,556份，前3梯次已發放86.32%，其中台北市、台南市、高雄市、苗栗縣、連江縣及新竹市已完成發放，顯示地方政府也積極配合推動、執行成效良好。

▲小橘書內關於自救方式。（圖／翻攝自「全民安全指引」網頁）

內政部指出，「小橘書」彙整多元且實用的全民安全知識，以簡單明瞭、圖文搭配的方式呈現，符合現代人閱讀習慣，民眾在家可以隨時翻閱，先行準備，以因應生活中可能出現的危機。

至於安排於第4梯次發放的台中市、彰化縣及屏東縣，內政部補充，將於下週（12月24日）開始陸續發放，如果民眾想一睹為快，也可以前往國防部網站閱讀電子版。內政部將持續與各地方政府密切合作，加速發放作業，確保全民都能儘速收到這份貼近生活、守護家園的安全指引，共同打造更安心、更有韌性的台灣社會。