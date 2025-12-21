　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北捷砍人案後小橘書詢問度高！　內政部曝全台最新發送進度

▲▼台灣全民安全指引手冊。（圖／翻攝自Facebook／林飛帆）

▲台灣全民安全指引手冊。（資料照／翻攝自Facebook／林飛帆）

記者詹詠淇／台北報導

27歲男子張文19日在台北車站、中山商圈隨機攻擊，造成4死（含張文）11傷悲劇，許多人就建議可詳讀被稱為「小橘書」的《台灣全民安全指引》，其重要性也備受矚目。不過，就有台中人困惑為何至今未領到小橘書。對此，內政部今（21日）說明，台中市、彰化縣及屏東縣為第四梯次，將在24日開始陸續發放，截至19日，全台完成發送已達69.78%。

內政部今（21日）表示，內政部自11月中旬起正式啟動《台灣全民安全指引》家戶發放作業，搭配淺顯易懂的圖文內容，協助民眾建立防災、防空避難與日常安全知能，讓安全意識走進家庭。截至12月19日止，全台完成發送已達69.78%，整體發放作業順利進行中，也獲得各界高度關注與肯定。

內政部說明，為配合國防部規劃印量及運輸量能，全國家戶發放總數約為975萬份，分4梯次由各縣（市）辦理發放作業，截至12月19日止全台已發出680萬2,556份，前3梯次已發放86.32%，其中台北市、台南市、高雄市、苗栗縣、連江縣及新竹市已完成發放，顯示地方政府也積極配合推動、執行成效良好。

▲▼ 。（圖／翻攝自「全民安全指引」網頁）

▲小橘書內關於自救方式。（圖／翻攝自「全民安全指引」網頁）

內政部指出，「小橘書」彙整多元且實用的全民安全知識，以簡單明瞭、圖文搭配的方式呈現，符合現代人閱讀習慣，民眾在家可以隨時翻閱，先行準備，以因應生活中可能出現的危機。

至於安排於第4梯次發放的台中市、彰化縣及屏東縣，內政部補充，將於下週（12月24日）開始陸續發放，如果民眾想一睹為快，也可以前往國防部網站閱讀電子版。內政部將持續與各地方政府密切合作，加速發放作業，確保全民都能儘速收到這份貼近生活、守護家園的安全指引，共同打造更安心、更有韌性的台灣社會。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《小姐不熙娣》爆假徵人詐騙！　官方怒發聲
快訊／槍手街頭亂槍掃射　南非槍擊至少10人喪命
4死爆恐慌！　跨年「自保神物必帶」：歹徒血條值歸零
淫魔富商狂歡照曝光！　14歲少女「被騙做性愛按摩」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

張文隨機砍人釀4死　陳冠安拋向日本取經：大眾運輸設防護器具

魯比歐稱中國強大國家盼維持關係　綠委尊重：風險控管不等於削弱嚇阻

北捷砍人案後小橘書詢問度高！　內政部曝全台最新發送進度

防慘案重演！北市研議發送「細胞簡訊」　小巨蛋、北流裝安檢門

橘色惡魔＋屏東女中3樂儀隊聯手共演　周春米準備蓮霧、手環小物

張文模仿犯？網喊跨年「北投砍人」　蔣萬安：3則訊息皆境外IP

傳海鯤號以最低安全標準海測「技協都不敢登船」　海軍：與事實不符

余男勇擋張文身亡　蔣萬安向中央申請入祀忠烈祠：北捷設紀念牌

諷賴清德彈劾案應比照憲法法庭　陳玉珍：不列入反對綠委就達門檻

與惠恕仁走訪明年太平洋島國論壇預定地　林佳龍：協助建置綠色運具

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

記者與嫌犯擦身過畫面

北市恐攻過後 蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

張文隨機砍人釀4死　陳冠安拋向日本取經：大眾運輸設防護器具

魯比歐稱中國強大國家盼維持關係　綠委尊重：風險控管不等於削弱嚇阻

北捷砍人案後小橘書詢問度高！　內政部曝全台最新發送進度

防慘案重演！北市研議發送「細胞簡訊」　小巨蛋、北流裝安檢門

橘色惡魔＋屏東女中3樂儀隊聯手共演　周春米準備蓮霧、手環小物

張文模仿犯？網喊跨年「北投砍人」　蔣萬安：3則訊息皆境外IP

傳海鯤號以最低安全標準海測「技協都不敢登船」　海軍：與事實不符

余男勇擋張文身亡　蔣萬安向中央申請入祀忠烈祠：北捷設紀念牌

諷賴清德彈劾案應比照憲法法庭　陳玉珍：不列入反對綠委就達門檻

與惠恕仁走訪明年太平洋島國論壇預定地　林佳龍：協助建置綠色運具

英老婦坐輪椅「起飛前斷氣」　乘客悚憶1幕怒控：讓死者登機？

南橫驚魂！深夜視線不佳休旅車墜明霸克露橋　駕駛獲救送醫

王彥程有望在韓華主場前5戰「開箱」　韓職公布2026賽程

澳紐遇襲3原則「逃、躲、報」手機要靜音　專家：單列撤離勿手牽手

鐵棍打到變形！惡男找處男小弟性侵前女友還錄影　重判9年10月

張文隨機砍人釀4死　陳冠安拋向日本取經：大眾運輸設防護器具

人氣吃到飽「牛室炙燒牛排」林口、板橋店歇業　倒數優惠剩今天

想學表哥吳俊偉霸氣！崇明「小黑」張鈞倫6局好投　教頭評95分

《青春之箱》第二季明年秋放送！銷量近千萬　作者曝：接近完結

美軍大規模空襲報復IS　轟斃5名成員

【善導寺站外傳隨機攻擊】男接近女路人、攔車猛踹被壓制

政治熱門新聞

余男勇擋張文身亡　蔣萬安：北捷將設紀念碑

網喊跨年北投砍人　蔣萬安：3則訊息皆境外IP

虛驚一場！北捷古亭站酒醉客鬧事　驚動警方持盾上車

替《ETtoday》陳以昇發聲　洪孟楷：不應以陰謀論否定他人專業

北捷砍人案看見人性的光！王婉諭長文發聲

因應隨機傷人案　台北馬拉松693名警力全副武裝

網友預告赴高雄車站恐攻　卓榮泰：找到人讓他變社會公懲對象

防慘案重演　北市研議發送「細胞簡訊」

北捷砍人案　內政部長火速視訊各警局長

5大法官決議憲訴法違憲！憲法學會發聲

余先生英勇抗張文暴行喪命　蔣萬安裁示從優撫卹最高600萬元

張文暴行釀3死！蔣萬安叮囑警方一事　要讓市民安心

翁曉玲：赴廈門純是私人行程　綠媒惡意抹黑擋國防預算實在可惡

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

更多熱門

相關新聞

張文隨機攻擊釀死亡！白冰冰沈重發聲「反對廢死」：老百姓只想平安

張文隨機攻擊釀死亡！白冰冰沈重發聲「反對廢死」：老百姓只想平安

27歲男子張文19日在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，最終墜樓身亡，釀成自己在內4死11傷，讓公共安全與無差別攻擊防範再度受到關注。藝人 白冰冰日前發文談及此事， 表示若以國際治安與反恐風險評估標準來看，該起事件已符合「高度公共風險的無差別攻擊事件」典型特徵，並非單一刑案或偶發衝突。

張文「資金來源成謎」！失業1年僅靠母小額匯款

張文「資金來源成謎」！失業1年僅靠母小額匯款

張文4死爆恐慌！跨年「自保1神物必帶」：血條值歸0

張文4死爆恐慌！跨年「自保1神物必帶」：血條值歸0

防慘案重演　北市研議發送「細胞簡訊」

防慘案重演　北市研議發送「細胞簡訊」

北捷砍人「現代人1習慣」最危險！

北捷砍人「現代人1習慣」最危險！

關鍵字：

小橘書內政部張文

讀者迴響

熱門新聞

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

Google將永久停用暗網報告

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

「全台最後1家十盛」12/26關門　官網有新動作

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！男大生轉傳原因曝

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

今冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

更多

最夯影音

更多
誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面