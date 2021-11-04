6旬翁持「17公分水果刀」乘車嚇壞民眾　北捷開罰1萬元

▲台北捷運4日發生蔡姓男子持水果刀靜坐事件，引發民眾恐慌。（圖／記者張君豪翻攝）

記者袁茵／台北報導

台北捷運11月3日、11月4日連續2天發生民眾持刀事件，11月4日為65歲蔡姓乘客搭乘捷運新店線時，在列車上無故拿出長達17公分水果刀，引發民眾恐慌。台北捷運公司4日表示，針對蔡姓旅客持刀靜坐，無旅客受傷且未影響營運，已依照《大眾捷運法》處新台幣1萬元罰鍰。

台北捷運11月4日上午9時08分左右，一名65歲蔡姓乘客搭乘捷運新店線，在列車上無故拿出長達17公分水果刀，其他乘客見狀後，立刻按壓緊急按鈕與列車長通話求助，警方獲報後派出大批警員到場，發現蔡男手持水果刀，並未有拔出或揮舞情勢，僅只靜坐在位子上；由於引發民眾恐慌，警方仍將蔡男帶回，訊後依社維法「無故攜帶刀械」移送裁處。

台北捷運公司表示，4日上午9時5分，松山新店線公館站往新店方向，列車司機員接獲旅客通報，有人攜帶刀械，行控中心立即依SOP通報站長及保全上車，確認是一名65歲蔡姓男子攜帶一含柄約17公分水果刀（有刀鞘包覆），並將該男子帶下車，由轄區員警帶回派出所處理，無旅客受傷且未影響營運，已依《大眾捷運法》第50條之1第1項第1款規定，處新台幣1萬元罰鍰。

北捷指出，感謝旅客即時通報及捷警、轄區警方協助處理，也再次呼籲民眾，提高警覺注意身旁人事物，如在列車上發現任何異常狀況，請保持冷靜勿驚慌，立即按壓對講機通知司機員；或是於車站通知站務人員，以利北捷了解情況派員處理。