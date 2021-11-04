議會若通過「重陽敬老金」將提覆議　柯文哲：各縣市都不科學

▲台北市長柯文哲進行專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會3日中午為「熊好券」墊付案進行政黨協商，但國民黨團將擱置已久的制定「台北市重陽敬老金自治條例」一案送入協商，引發部分議員不滿。被問到若議會通過重陽敬老金自治條例，台北市長柯文哲直言，市府將提出覆議，且這條甚至違憲；而被國民黨籍議員質疑，各縣市都有重陽敬老金，柯文哲表示，各縣市「都不科學」。

台北振興加碼方案「熊好券」墊付案遭5度暫擱，台北市議會3日中午進行政黨協商，但國民黨團卻將制定「台北市重陽敬老金自治條例」送入協商，使部分民進黨籍議員、無黨籍議員不滿，最後審議結果，熊好券、敬老儲值金計畫等相關預算都順利通過，不過重陽敬老金自治條例仍被暫擱。

▲新黨台北市議員潘懷宗。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲4日赴台北市議會進行專案報告。新黨台北市議員潘懷宗提及，國民黨團說11月10日將表決制定「台北市重陽敬老金自治條例」，並尋求新黨黨團支持，假設台北市議會下週通過了該項自治條例，台北市政府會怎麼做？柯文哲直言，「覆議。」

潘懷宗詢問，若覆議後議會仍通過該怎麼辦？市府111年度總預算已經送到議會，但目前沒有這項經費預算，假使未來覆議後又通過，可否追加減預算？柯文哲表示，那也沒辦法，要遵守民主政治，但議會不得對市府所提預算案為增加支出提議，「這條很奇怪，是違憲。」台北市副市長黃珊珊則指出，程序跟行政權、立法權會有爭議，市府要做法律上研究。

最後，針對議會不得為增加市府預算提議，倘若覆議後仍通過，市府會不會提出釋憲？柯文哲與黃珊珊皆稱「還沒想過。」

▲國民黨台北市議員王鴻薇。（圖／記者林敬旻攝）

面對柯文哲稱重陽敬老金自治條例通過的話，市府會提出覆議，國民黨籍台北市議員王鴻薇詢問，市府覆議理由為何？柯文哲回應，重陽敬老金這問題，如果從學理上來看，還是反對普發，「我覺得還是科學上⋯」

王鴻薇質疑，所以除了台北市以外的縣市都不科學嗎？柯文哲直言，「對！對！沒錯，（各縣市）都不科學。」

王鴻薇批評，柯文哲的父母住在新竹都能拿到重陽敬老金，那這樣就是不科學嗎？提出覆議時要有充分合理解釋，包括今年1500點敬老卡在內，都不要因為碰上2022年選舉就用追加預算方式進行，而沒碰到選舉時都沒動作，市府不該這樣對待台北市長者，未來國民黨仍會繼續討論重陽敬老金。