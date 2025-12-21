防慘案重演！北市研議發送「細胞簡訊」　小巨蛋、北流裝安檢門

▲蔣萬安召開1219事件緊急維安應變小組會議。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北捷運台北車站及中山商圈19日發生重大恐怖攻擊事件，27歲男子張文使用汽油彈、煙霧彈並持長刀連續犯案，造成4人死亡（含張文）、11人受傷。台北市長蔣萬安今（21日）受訪時表示，未來若發生類似的重大治安或無差別攻擊事件，將比照防災規格發送「細胞簡訊」，即時通知周邊區域的市民朋友，讓民眾能第一時間掌握狀況並提高防範意識，以利採取正確的應處作為。

對於台北捷運未來是否會比照機場或演唱會設置安檢門。蔣萬安今日出席「1219事件緊急維安應變小組會議」會後指出，未來將主要針對小巨蛋、北流等室內封閉場館的大型活動，視風險評估協調裝設金屬探測器，局處正在跟場館協調中。

至於跨年晚會現場是否有所調整？蔣萬安說，安檢門、金屬探測門是針對室內大型演唱會，跨年晚會部分，已規劃特勤小組、保安支援勤力、鎮暴犬等措施，都會提高警覺。

蔣萬安強調，特別指示消防局、警察局、捷運公司、衛生局等跨局處下週舉辦高強度演練，針對1219事件以及要到來的跨年晚會，預計在市府站周邊站點演練。對於這次事件，特別要求警察、消防局、衛生局、教育局單位即刻擬定，對於發生計畫無差別攻擊事件，市民如何應處文宣教材，希望針對全民面對這樣事件能提高意識。

