想坐博愛座！7旬阿伯拿剪刀刺人　北捷開罰1萬元「沒戴口罩還要再罰」

▲台北捷運3日發生民眾持剪刀攻擊他人事件。（圖／翻攝自網頁）

記者袁茵／台北報導

有網友3日表示，台北捷運松山新店線3日往新店某台列車，有一名長者看到年輕人坐在博愛座上，大聲要求對方起來，甚至拿出推車裡的剪刀往年輕男性身上刺，乘客通報後列車照樣行駛，因此質疑北捷遇到攻擊事件不謹慎。捷運公司4日澄清，當下已立即依照SOP請捷警、轄區員警協助，後續將旅客帶回派出所處理，並處罰新台幣1萬元罰鍰，未戴口罩勸導不聽則移交北市交通局開罰。

一名網友3日於社群平台「噗浪」發文提及，晚間10時25分左右，一名阿伯於松山新店線的西門站上車後，就往博愛座方向走過去，但因為有名年輕男子坐在博愛座上，所以阿伯大聲要求對方起來，而年輕男子回嘴說話後，阿伯便從推車拿剪刀往對方脖子刺，由於年輕男子閃躲攻擊，所以沒有受傷。

該名網友指出，自己按鈴通報司機「現在有攻擊事件，可以請警察或保全來嗎？」但司機第一次沒有聽到，講第二次時列車剛好進到小南門站，便有站務人員手持對講機與阿伯對話，最後一群乘客下車，但阿伯仍未下車，且列車照樣行駛，「但這舉動明顯是攻擊行為，那節車廂的人也看到了！想問台北捷運遇到攻擊事件這麼不謹慎嗎？」

針對該則貼文，台北捷運公司4日接受《東森新媒體ETtoday》訪問時回應，3日晚間10時27分行控中心接獲司機員通報乘客情緒不穩，立即通報小南門站長上車確認，發現是一名年約70歲男性旅客情緒不穩，並且出示剪刀，立即依SOP通報行控通知捷警及轄區員警協助，站長及保全於現場警戒及全程監控，並未影響營運。

台北捷運公司指出，在站長和保全的陪同下，旅客於台電大樓站下車，轄區員警6人、捷警7人陸續抵達，並將旅客帶回派出所處理。由於該名旅客攜帶剪刀並出示威嚇旅客，已依《大眾捷運法》第50條之1第1項第1款規定，處新台幣1萬元罰鍰；另該名男子現場未戴口罩，經勸導不聽，將開立《傳染病防治法》檢查紀錄表，移送北市交通局開罰。