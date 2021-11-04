中山高南下林口路段火燒車　駕駛驚險逃生！一度回堵5公里

▲國一南下45.5公里處下午近2時許發生火燒車意外，1輛休旅車引擎處傳出大火。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中山高速公路南下45.5公里處亦即桃園市龜山路段4日下午傳出火燒車意外，國一警察大隊與桃園市消防局人員趕往處理灌救，1輛休旅車停靠路肩冒出熊熊大火，消防人員趕抵後花了約20分鐘撲滅火勢，但整輛休旅車已燒成廢鐵；警方則說，所幸吳姓駕駛發現引擎冒火後及時停妥路肩並逃離未受困，至於起火原因仍待進一步調查釐清。

國一警察大隊指出，4日下午13時50分接獲通報，國1南向45.5公里桃園龜山路段1輛休旅車停路肩，但引擎部分冒出大火，線上巡邏車趕往查看後，通知119派遣消防車到場施救。

▲國一南下45.5公里處下午近2時許發生火燒車意外，1輛休旅車燒成廢鐵被吊離現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警發現，休旅車51歲吳姓男子駕駛休旅車行經國1南向45.5公里路段，發現車頭引擎部分突然起火，趕緊將車輛停在路肩，隨即撥打電話報案，但整輛休旅車隨即陷入火海，吳男及時逃離下車求助幸運未受傷，也未波及其他車輛，因消防人員在現場搶救，現場濃煙瀰漫，導致南下車流回堵約5公里。

桃園市消防局第一大隊坪頂分隊趕抵後，約20分鐘將火勢撲滅，休旅車引擎部位全毀，所幸駕駛及時逃離，現場並無人受困，火勢在下午2時20分完全撲滅，至於起火原因仍待進一步鑑識釐清。

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