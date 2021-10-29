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快訊／高雄國一1轎車突起火！整輛車陷入火海　消防7車14人急搶救

▲▼快訊／國1鼎金交流道火燒車！　疑機械故障起火。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄國1鼎金交流道轎車突起火，整輛車陷入火海。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者趙蔡州、許宥孺／高雄報導

高雄國道一號南下路段、鼎金交流道附近29日晚間9時10分發生火燒車事故，一輛轎車疑似機械故障突然起火，整輛車不久後陷入火海、燒成一團火球。

高雄市消防局獲報後，出動楠梓、岡山分隊共7車14人前往搶救，抵達後確認有1輛轎車正在燃燒，隨即布置水線撲滅火勢，沒有人員受傷受困，初步研判是機械故障導致起火，詳細原因待進一步釐清。

▲▼快訊／國1鼎金交流道火燒車！　疑機械故障起火。（圖／記者許宥孺翻攝）

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