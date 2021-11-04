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欠40萬賭債遭押走！電擊痛毆3小時打斷腿　7煞下場曝

▲桃園市張姓男子不滿王姓友人積欠40萬元賭債未還，竟夥同6名友人於去年7月間強押至大溪某處拘禁，期間以電擊棒、甩棍等痛毆打斷左腿逼債。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市張姓男子不滿王姓友人積欠40萬元賭債未還，竟夥同6名友人於去年7月間強押至大溪某處拘禁，期間以電擊棒、甩棍等痛毆打斷左腿逼債。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子與王姓友人有賭債糾紛，去年7月間為逼迫王男償還40萬元賭債，竟找來6名友人開車強押王上車至大溪某處土雞城，再透過王向父母籌款還債，後來擔心地點曝光再度強押王至另處住球場拘禁，期間以電擊棒、甩棍等圍毆王多處受傷，連左小腿都被打斷，警方獲報後3小時後循線將王救出送醫急救，再循線拘捕張男等7人到案；桃檢複訊時，張等7人坦承犯行，檢方根據監視畫面與醫院診斷證明，偵結依強盜未遂罪嫌將張男等人提起公訴。

檢警調查，33歲的張姓男子與26歲的簡姓男子與王姓友人有債務糾紛，張簡2人為逼迫王償還賭債，夥同24歲王姓、26歲余姓、27歲李姓、26歲許姓與26歲陳姓等6名男子，去年7月7日下午2時許，得知王在大溪區友人住處，分乘數輛車前往其友人住處強行將王拖出強押上車，前往大溪區某土雞城包廂內拘禁。

張男向王恫嚇，「想辦法將70萬元生出來」，期間以甩棍痛毆頭部等處，還以電擊棒電擊頭部與身體等處，王無法抗拒之下打電話向家人聯繫幫忙籌錢還債，王母據聞後稱已報警，張男得知，擔心被警方依手機定位找到人，將王帶離轉往附近某撞球館附設卡拉OK包廂內繼續拘禁。

過程中，張不滿王找不到第3人替他擔保債務，再度朝其頭部、身體等處痛毆，還將其左側脛骨幹打到粉碎性骨折，拘禁約3小時，大溪警方當晚6時許循線到撞球館救出王男送醫治療，隨後循線拘提張男等7名共犯到案。

桃檢複訊時，張男坦承因王欠下40萬元賭債未還，才找人強押王大溪區某土雞城、與撞球館等地拘禁討債，也坦承持棍棒毆打導致左小腿骨折等事實；王男則證稱，遭張男等人強押後控制行動長達3小時圍毆凌虐，左小腿被打斷，後來是要被帶去其他地點時，警方正好趕到才幸運獲救。

桃檢根據警方提供案現場監視器拍下擄人、王男透過LINE向父母求救對話截圖、醫院驗傷診斷證明、現場查扣甩棍、電擊棒等證物佐證，認為張男等人犯行明確，偵結依強盜未遂罪嫌將張男等7人提起公訴。

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