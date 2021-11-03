桃園特警突擊詐團機房逮6男女　1嫌企圖從13樓跳窗被壓制

記者沈繼昌／桃園報導



針對日益猖獗詐騙集團犯案，桃園警分局接獲情資，胡姓男子籌組詐騙集團，以扮演大陸公安向陸人詐騙，警方2日會同桃園特勤人員在中壢區某大樓13樓突襲，趁詐團來不急躲藏攻入屋內，當場查獲5男1女共6人到案，其中1名男子見警方破門而入一度想跳窗逃逸，但被特警當場拉回房內，警方當場查後詐騙用手機、電腦等證物，偵訊後將為首的胡姓男子等人依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園警分局2日會同桃園特勤在中壢區某大樓13樓查緝詐騙集團機房，當場查獲胡男等共犯到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局2日會同桃園特勤在中壢區某大樓13樓查緝詐騙集團機房，當場查扣詐騙用電腦與公安講稿等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，日前接獲情資，24歲的胡姓男子在今年8月招募人馬組成詐欺機房，以扮演大公安局人員，隨機撥打對岸民眾電話，佯稱當事人涉及洗錢案涉及重罪，必需配合監管名下財產，據稱成功詐騙至少16人成功，得款百萬元以上人民幣，桃園警方組成專案小組，報請桃園地檢署指揮偵辦。

桃警專案小組歷經2個多月監控完成蒐證，2日配合桃園市警局保大隊特勤警力支援，持搜索票到中壢區某大樓13樓機房進行攻堅查緝，專案小組人員與特警破門而入，壓制在場詐團成員，其中房間內一名男子竟想跳窗逃逸，特警力及將已半身出窗男子拉回屋內壓制。

▲桃園警分局2日會同桃園特勤在中壢區某大樓13樓查緝詐騙集團機房，將胡姓男子共5男1女拘捕到案，並移送檢方偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方人員共查緝為首的胡姓男子等共5男1女到案，查扣詐騙用手機、電腦、印表機、教戰手冊與公安講稿等證物，胡嫌等人對於詐騙犯案過程均避重就輕否認，警方偵訊後依詐欺罪嫌移送桃檢偵辦。



桃園警分局分局長李建民表示，詐騙方式五花八門，民眾務必提高警覺，若有任何問題，可撥打165反詐騙諮詢專線查證；此外，民眾應從事正當工作，切勿貪圖不法利益，被詐欺集團吸收成為詐欺共犯將得不償失。

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