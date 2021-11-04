洗頭釀悲劇！長髮妹揪「大毛球」崩潰哭：留了20多年...網喊一招管用

▲女子去給人洗頭，結果頭髮整個大打結。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

實習記者黃品臻／綜合報導

到髮廊洗頭洗到打結真的很悲劇！一名女子留了20幾年的長髮，近日一如既往地去髮廊洗頭，沒想到竟被洗到大打結，整個「毛球」完全梳不開，讓她崩潰求助，網友們紛紛獻計，「用一大堆護髮乳慢慢梳」、「泡在水裡用潤髮的慢慢拉開」。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文求救，表示日前去給人洗頭，因為頭髮很長，沒想到洗完後卻打結了，當時因為趕時間，就請對方先吹乾她再回家處理就好，結果回到家後卻發現頭髮結成一球根本打不開。

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原PO崩潰哭喊，這是她留了20幾年的長髮，真的不想剪掉，因為要剪就得剪到耳下，「也請不要笑我，給人洗頭已經有30多年頭，第一次遇到這樣的事，求救好嗎，很大一撮。」

▲原PO崩潰發文求助網友。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

網友們紛紛留言建議，「你只能用護髮慢慢的順開，要從髮尾梳開慢慢的打開結」、「自己重新洗，用護髮或潤絲搓一搓用熱毛巾包一下，慢慢解開」、「泡在水裡，加潤絲就可以慢慢解開，不要硬拉，會更嚴重，就要真的剪掉了」、「準備一盆溫水，用滋潤一點的護髮油或潤絲，再用尖尾梳慢慢搓開，最好由一邊先開始，一定會斷一些頭髮要有心裡準備，曾經處理過假髮打結跟接髮過長也是這樣處理」。

還有網友歪樓表示，「其實你可以去寵物店，美容師很會拆結」、「寵物美容有在解毛髮打結的」、「泡松香水，油漆工路過」、「廚房橄欖油抹下去，慢慢用手鬆開吧」。