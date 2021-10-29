陪產被老婆捏到手瘀青「指甲陷肉裡」　夫1句話感動5千人

記者黃翊婷／綜合報導

「生產有多痛？」這句話通常能勾起媽媽們從懷孕到生產的種種回憶。高雄一名網友28日在臉書PO文分享陪老婆生產的經過，雖然即將當爸爸的心情十分喜悅，但他的手被老婆捏到瘀青，指甲還陷進肉裡，卻都不敢吭聲，「痛，但老婆更痛。」

▲原PO被老婆捏到手瘀青，引起許多已經當爸媽的網友共鳴。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，老婆28日催生時，羊水破了引發宮縮，痛到一直緊緊握著他的手，當時有護理師走過來檢查，解釋會痛是正常的，「我想問，請問我的手瘀青了也正常嗎？啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊，痛，但老婆更痛，急借模特兒假手支援。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這篇文章公開至今，引來超過5500名網友按讚，恭喜原PO升格當爸爸。而他也在原文中更新老婆生產的狀況，「剛剛發完這篇文，我老婆換了手勢出力」、「指甲呀！妳的指甲呀！都陷進去了！我的手呀」，等到他終於想到要去跟護理師說想要打無痛時，只聽到對方回答一句「要出來了」，老婆就被推去產房。

▲不少網友稱讚原PO願意陪產，是好老公。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

原PO逗趣的描述勾起許多已經當爸媽的網友回憶，女網友們紛紛留言表示，「真的很痛」、「只能說痛爆，我沒有打無痛，生完我的大腿都瘀青了，因為我都捏自己的大腿」、「我生的時候是快把床拆了」。

另一名男網友提到，自己也曾陪老婆生產，老婆在待產室痛了將近一天，好不容易等到全開要生了，「本來我要陪著進產房，在待產室護理師要我移開家屬床位，讓（老婆的）床可以移出，我轉身不到2秒，出待產室時已經完全看不到她們的車尾燈，就像開著turbo（渦輪）的超跑一樣，留下孤零零的我在待產室門口啜泣。」