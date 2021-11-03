女騎士A到汽車秒道歉賠2000元　內行人讚遇佛心車主

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友2日在臉書「爆怨2公社」PO文表示，去超商買東西時不小心A到旁邊的汽車，並在車身留下刮痕，當下雖然嚇了一跳，但還是選擇直接道歉並賠償2000元。其他網友看完描述，紛紛留言大讚她和車主都很棒，「2000元算便宜了，遇事不躲，給個讚！」

▲原PO不小心刮傷別人的汽車，當下馬上道歉並同意賠償2000元。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本文當事人無關）

原PO提到，當日去超商買東西時，騎車不小心擦撞到某車主的汽車，由於是第一次遇到這樣的事情，當下雖然嚇了一跳，但沒有逃跑，並決定留下來為自己的行為負責，最後雙方談妥賠償2000元就好，「心痛，還好錢可以解決事情，不然內疚別人車子被我小刮傷，還好車主不為難我。」

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其他網友看完原PO的文章，紛紛大讚她做了很棒的決定，也慶幸她遇到好心車主，「2000元其實很少，對方也算很體諒，應該是妳誠懇的態度加分」、「2000元算便宜了，遇事不躲，給個讚！」、「車主人好心」、「對方人真好，2000元能烤漆的地方幾乎沒有了」。

也有熱心網友提醒原PO，「記得一定要留彼此的聯絡方式」、「最好留下依據，世上陰險人很多」。原PO則回應，一切都已經處理好了，自己下次也會更謹慎，以免荷包再次大失血。