馬拉松選手羅維銘返台　「妻接機跟拍」遭阻擋嗆地勤！囂張行徑曝

▲羅維銘24日成功挑戰紐約3100英哩超馬賽，於今日返台。（圖／羅維銘提供，下同）

記者施怡妏／綜合報導

一名在機場工作的女網友抱怨，稍早馬拉松選手羅維銘返台，因為防疫關係，規定不能在入境大廳拍照也不能接機，結果羅姓選手的妻子帶了一群人來接機，還請攝影師來拍照，工作人員告知入境大廳不能攝影，結果太太竟回嗆「我是要拍我老公，是會有什麼國安危機嗎？」讓女網友很傻眼。

「在機場上班總是會遇到不合作的旅客跟家屬！」女網友在臉書「爆怨公社」指出，今早羅姓馬拉松選手返台，妻子帶大批人馬來接機，也沒有事先申請攝影，就擅自請攝影師跟記者跟拍，之後，攝影師走上入境大廳二樓，往下拍攝一樓的員工，她上前柔性勸導不能拍攝，竟被嗆「我是要拍我老公，是會有什麼國安危機嗎？」

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▲原PO上前勸導卻遭嗆。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

原PO無奈表示，從疫情爆發，每天在第一線阻擋入境旅客跟在台家屬接觸，以免變成防疫破口，每天消毒自己深怕帶病毒回家，「這是我們的工作，我們不會抱怨，只想拜託家屬跟旅客配合我們的工作，另外，我們是人不是機場裝飾藝術，請給我們一點尊重，不要拿起手機就對著我們拍，謝謝」。

貼文曝光後，引起網友熱議，「人不要臉天下無敵」、「可憐啊，台灣之光被自己的太太弄成台灣之恥」、「超馬你在跑，獎金你在領，破口卻需全民陪葬」、「你選手家屬很偉大是嗎？」「沒有讓入境的人隔離一個月就不錯了，還接機呢，難道他們不是人類嗎，聽不懂人話嗎」、「最討厭這種不配合，自以為是的人了」。