烏日男亂刀弒癌父奪命　夜衝狂逃不認行凶「外套沾血」收押

▲烏日一名男子殺死癌末父卻矢口否認，警方依外套指紋逮捕。（圖／烏日警分局臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中市烏日區驚傳弒父命案，患有精神疾病的37歲鄧姓男子1日傍晚在家持刀猛刺6旬癌末父親，鄧父身中多刀不治，倒臥客廳血泊中，鄧嫌殺人後騎車逃逸，下班回到家的姊姊發現驚嚇不已，由於弟弟不在，懷疑是弟弟所為報案，烏日警方根據鄧嫌所騎車子，調閱路口監視器，隔天清晨4點多在南區埋伏，但鄧嫌矢口否認，言詞閃爍，警方後來根據鄧嫌外套上沾有死者血跡，依殺人罪送辦，檢方聲押獲准。

警方調查，鄧嫌和姊姊、父親同住，姊姊外出工作養家，癌末父親則由鄧嫌在家照顧，1日下午5點多，鄧嫌不知何故突然大暴走，持刀猛砍父親胸口，造成父親全身多處刀傷，倒臥在血泊中，鄧嫌嚇得騎機車逃逸，直到下班回家的姊姊見狀，趕緊送醫和報警，但仍宣告不治。

警方根據鄧嫌留在家裡的外套和手套上沾有死者血跡，懷疑涉有重嫌，於是根據機車騎經路線，調閱路口監視器，在南區一家商店前發現機車，經埋伏至隔天清晨4點，鄧嫌一出現，立即上前逮人。

警方表示，家屬告知鄧嫌長期服用精神方面藥物，而鄧嫌落網後，面對偵詢前言不對後語，矢口否認殺人，訊問後仍依殺人罪嫌移送法辦。

檢方表示，鄧嫌所犯殺害直系尊親屬罪，涉案情節重大，所犯本刑為5年以上之重罪，而有逃亡之虞，向台中地院聲請羈押獲准。