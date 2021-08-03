快訊／女滿身血躺加油站廁所送醫亡！現場有一把刀　夫崩潰認屍

▲台南市東區1處加油站，驚傳女子滿身血倒在女廁內，經持送醫不治。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市東區1處加油站，3日下午驚傳有1名女子倒臥女廁內，台南市警一分局迅速派員到場，發現1名女子倒臥在反鎖女廁內，地上都是鮮血，身上還留有一把刀子，消防局救護人員緊急將女子送醫急救，惟仍傷重不治，警方從證人指證、現場跡證、遺書與死者生前疑罹患身心疾病，初步研判女子可能是持刀尋短。

台南市警一分局3日下午2時許接獲加油站員工報案，指該加油站女廁內有1名女子，似乎沒有意識。警方及消防局救護人員火速趕到現場，將倒臥女廁受傷女子送醫急救，惟仍傷重不治身亡。

警方初步調查，位於台南市東區崇善路的1處加油站員工表示，下午有客人反映，站內1間女廁一直反鎖，叫門卻沒人應門，加油站員工前往查看，只見女廁反鎖，且叫門裡面真的毫無回應，員工心覺有異，馬上緊急打開廁所門，驚見1名中年女子倒臥血泊，身上還有1把刀，嚇得趕快報案。

市警一分局員警與鑑識人員到場勘驗，查出該名50多歲死者身分，死者住在台南市東區，現場留有遺書。死者丈夫接獲警方通知趕到現場，指認死者係其妻子，對死者突然身亡十分震驚難過痛哭。據警方了解，死者生前疑飽受憂鬱症所苦，警方從證人證詞、現場勘驗、死者遺書等跡證佐證，初步研判死者應係持刀尋短，惟真正死因尚待檢警相驗進一步確認。

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