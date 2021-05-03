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社會 社會焦點 保障人權

台中逆子討千萬元遭拒　鋁窗、路障鐵牌狂砸頭臉殺害老父

記者吳銘峯／台北報導

台中孫姓男子，2019年7月間向父親索討1千萬元要做生意，遭到父親拒絕。孫男暴怒，先以拳腳毆打父親，再持鋁窗、請勿停車告示牌的石墩繼續猛砸父親頭臉與身體，甚至外婆哀求停止，也遭孫男掌摑推開，父親最後送醫不治。因孫男罹患精神病，一二審均將他判處無期徒刑，案經上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。

本案發生於2019年7月間，現年43歲的孫男，多年前經商失敗後，又與前妻離婚，最後罹患精神疾病，個性大轉變，容易暴怒。他成日遊手好閒，缺錢便回家向雙親或外婆伸手，更曾經在2010年間到2013年間，有毆打父親、女兒、前妻、外婆的紀錄，是家人眼中的頭痛人物。

案發前一天，孫男先到7旬父親位在台中市北區住處，索討千萬元，要用來投資，好東山再起，但遭父親拒絕。第二天下午，孫男又到父親住處索討1千萬元，又遭到拒絕，父子爆發激烈口角，最後拳腳相向。孫男將父親打倒在地，將父親從3樓拖行到1樓，接著以1樓的大片落地鋁窗，夾擊父親身體。

孫母以及當時88歲的外婆立即上前勸架，孫母下跪求情，外婆還被孫男掌摑、跌落在地。殺紅眼的孫男不罷手，衝到屋外，拿起「請勿停車」鐵製告示牌的石墩繼續攻擊父親頭部、臉部，父親重傷昏厥。鄰居聽聞吵鬧聲，報警處理，警方、救護人員到場時，孫男還拿鐵製告示牌不斷揮舞，最後終於遭到制伏。至於重傷的父親送醫後不治，家屬不願容忍孫男的惡行，胞姊、胞妹在檢方偵訊時，請求檢方求處極刑。檢方因此對孫男依照家暴殺人罪嫌提起公訴。

一二審法院審理後，鑑定孫男罹患「器質性精神疾病」，以致辨識行為能力降低，故均判處無期徒刑、褫奪公權終身，刑期執行完畢或赦免後，另入相當住所監護三年。全案再上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。

▼索討千萬元遭拒，逆子打死老父，判處無期徒刑定讞。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼與老父口角竟把人打死　外婆勸架也被打傷　逆子收押。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼與老父口角竟把人打死　外婆勸架也被打傷　逆子收押。（圖／記者李忠憲翻攝）

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