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9次會8次沒到！林靜儀任疫苗救濟審查委員　陳時中：會重新考慮

記者張乃文／台北報導

中山醫大附醫婦產科主治醫師、前立委林靜儀將代表民進黨角逐台中第二選區立委補選，但身為預防接種受害救濟審議小組（VICP）委員的她，被踢爆今年開會9次僅只出席1次，成為24名委員中請假次數最多。對此，衛福部長陳時中今受訪時回應「會重新考慮」。

▲▼立法院社福衛環委員會 勞動部長許銘春 衛福部長陳時中堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

台灣基進前立委陳柏惟被罷免後，台中第二選區立委補選將於2021年1月9日登場，而民進黨中執會於3日下午正式宣布徵召林靜儀角逐。不過，有媒體爆料，身為VICP的婦產科代表委員，林靜儀在今年已召開的9次會議中，竟只出席一次，是所有委員當中請假次數最多的。

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對於林靜儀的出席狀況及委員名單選定標準，陳時中今回應，「會重新考慮」。

另外，屏東縣衛生局通報，轄內某醫療院所於昨上午為長者進行莫德納疫苗第二劑接種，發現其中88人誤接種為AZ疫苗打錯AZ疫苗；而新竹縣同天也發生4名幼兒接種過期流感疫苗。陳時中則說明目前處理進度，包括屏東已經發布新聞稿，新竹部分也已進行處置，至於懲處部分當地衛生局會再提報。

對於流行疫情指揮中心3日公布一名0歲新生兒，母親在懷孕期間接種過兩劑莫德納，其出生後凝血功能異常，1天後就死亡一事。陳時中表示，「這是蠻複雜的問題」若有提報，會由ACIP決定。

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