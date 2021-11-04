「中部再燒500噸煤炭」林靜儀曝三接遷離後果　點名2人是否挺公投

▲林靜儀。（圖／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨前婦女部主任林靜儀出戰台中第二選區補選。對於與中部息息相關的「三接遷離公投」，林靜儀4日在臉書指出，三接一旦遷離，未來每年137億度電的缺口，恐由中部再燒500萬噸煤炭來補，她點名台中市長盧秀燕和國民黨立委補選候選人，是否支持三接遷離。

林靜儀表示，所謂的「三接遷離公投」牽涉的能源政策有幾件事大家必須知道。林靜儀列出7項，包括：一、許多舊的發電機組正在一一除役，這些機組的能源缺口必須要新的、空汙較少的發電系統來汰換；二、淨零碳排是全球能源與產業政策的共同推動目標，許多國際大型產業都需要逐漸採用使用再生能源及較少污染的能源。

三、大潭電廠天然氣發電站供應北部產業及民生用電，一旦第三接氣站被公投結果要求遷離，未來每年137億度電的缺口難道要再由中部燒500萬噸煤炭來補嗎？ 請問國民黨台中第二選區立委候選人是否支持三接遷離公投？請問盧秀燕是否支持三接遷離公投？

四、目前三接已縮減範圍至原先規劃的1/10，且避開藻礁，相關潮汐海流研究也認為不影響環保；五、所謂「遷移到台北港」的說法，第一是台北港方案早已被否決，第二變更即使順利通過環評等程序，至少再需10年；六、用公投另一案「重啟核四」來補？ 先不談核四是否安全，光是重新組建及通過審查至少尚需7年；七、公投的「同意」及「不同意」看似簡單，其結果牽涉未來10年的能源、產業、經濟、外交關係，不可不慎。

對於台中立委補選人選是否為顏寬恒，國民黨選務人士透露，為了不讓中二選區居民再被「空降」的政治人物騙一次，由經營在地許久的顏寬恒出戰機率相當高。