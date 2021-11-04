幼兒園長角逐中二立委補選　打破藍綠轟「強權黑道霸凌掠奪」

▲林金連宣布參選台中立委補選。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

備戰明年1月台中市第二選區立委補選，民進黨3日徵召前立委林靜儀參選，國民黨則積極勸進前立委顏寬恒，此外，曾積極參與烏日區前竹區段土地徵收案抗爭的黎明幼兒園前園長林金連4日舉行記者會宣布參選，強調打破藍綠，批評台中「強權黑道霸凌掠奪」，又質疑林靜儀任立委期間挺財團、修惡《勞基法》，盼透過參選讓選民知道「台灣真的生病了」。

林金連今天北上前往立法院群賢樓門口前舉行記者會，身著台灣土地正義行動聯盟「一方有難、八方來援」黑衣，宣布將參選台中市第二選區立委補選，政大地政系教授徐世榮等人也出席力挺。

林金連指控，今年4月14日前往烏日抗議前竹區段強制徵收，卻因說了一句「你們有冬瓜（大甲鎮瀾宮董事長顏清標）可以靠才如此囂張」，遭警察重摔在地、昏厥送醫，而後更被手銬銬在病床，「見證地方民代勢力與官商勾結，黑道勢力之大甚可指揮警察抓人凌遲，並提告妨害公務及公然侮辱，地方民代加告妨害名譽」。

林金連說，決定參選立委補選後，有人告訴他「黑道大哥心狠手辣什麼都做得出來」，勸他不要選，但他認為應該有更多經歷痛苦磨難、清廉的人進入國會監督、揭弊、改革，台灣才有辦法改變。

林金連也批評，民進黨徵召林靜儀參與補選，但林在當不分區立委的時候，是挺財團、支持修惡《勞基法》，未來她若補選上這一席，可以照顧人民的利益嗎？強調他要獨立參選，擺脫政黨金箍罩，不懼強權黑道威脅，爭取選民的認同支持。

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