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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「女版陳柏惟無誤」　他爆：林靜儀請假8次有6次在政論節目

▲林靜儀於民進黨中執會前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲林靜儀於民進黨中執會前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨中執會昨（3日）通過徵召前立委林靜儀，參加台中第二選區立委補選。對此，國民黨發言人黃子哲表示，有媒體爆料林靜儀是衛福部「預防接種受害救濟審議小組」（VICP）的委員之一，但卻常請假沒去參加，經查詢後發現林靜儀在今年請假8次中，有6次都在上政論節目，他痛批，林靜儀這種荒腔走板以行為，果然是女版陳柏惟無誤。

黃子哲今（4日）在臉書發文表示，有媒體爆料林靜儀醫師是衛福部「預防接種受害救濟審議小組」（VICP）的委員之一，且是唯一一位婦產科代表，卻也是會議請假的冠軍，林靜儀身負重任卻經常性的落跑不開會，連對疫苗接種受害而尋求政府救濟的民眾都幾乎不聞不問，還說參選是要來服務或照顧台中二選區的鄉親，他直言「鬼才相信」。

黃子哲指出，林靜儀VCIP委員的任期是109年1月1日到110年12月31日，就疾管署網站的資料統計，109年以及110年度迄今總共開過16次會議，而林靜儀僅僅出席過3次，出席率不到2成，根本是怠忽職守、不負責任。

黃子哲直言，最可疑的是，林靜儀說「另外之前有幾次則是因為已有既定行程所以未能出席」，那林到底在忙什麼？從今年共計9次的會議紀錄來看（1/28、3/18、4/22、5/13、6/24、7/29、8/19、9/23、10/21），林靜儀只參加過6月24日該次會議，其餘通通請假缺席，開會時間都是下午1點30分或2點開始，林靜儀在今年請假8次中，有6次都在電視台的政論節目上錄影，不僅談疫情，連國民黨、孫中山、鳳梨都可以誇誇而論。

黃子哲感嘆，換言之林靜儀是，寧可上節目曝光，也不願去開會審議；寧當名嘴胡謅，也不願好好盡委員之責；寧賺自己的通告費，也不願幫忙疫苗受害者審定救濟給付，這就是林靜儀所謂的「既定行程」，原來比當VCIP委員出席會議還重要，這種荒腔走板以果然是「女版陳柏惟」無誤。

回顧刪Q總部的統計，前立委陳柏惟在上任過去600天內，上節目錄影的時間保守估計高達87.3小時，而在立法院質詢的時間總長僅有20.495小時，錄影時間是質詢時間的4.259倍。

刪Q總部當時指出，若再計算上從立法院前往錄影的來回交通時間、梳化、對稿等，錄影總花費時間更是暴衝到158個小時，是陳柏惟質詢時間的7.7倍。

▼黃子哲抓包林靜儀上節目，並未去VCIP開會。（圖／黃子哲臉書）

▲▼黃子哲抓包林靜儀上節目，並未去VCIP開會。（圖／黃子哲臉書）

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