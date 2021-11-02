車上一片紅！好市多一飲品折價「有人爆買10盒↑」　網評價兩極

▲原PO去好市多，發現超多人滿車都是紅盒子。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

「原來是又有優惠價了！100入才499，難怪每車都有好幾盒。」一位女網友1日去逛好市多時，發現超多人在狂搶一物，甚至有人一搶就是10盒以上、直接堆了滿滿一推車，讓她也笑呼「經過不拿一盒感覺對不起自己啊！」不過，貼文一出，其他人卻戰翻，「放到過期過」、「要喝可以，但是不要當水喝。」

這位女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出照片，只見超多會員的推車上都有一個深紅色的紙盒，甚至一扛就是4盒起跳，還有人堆滿一車，大約有10-12盒，而這個就是西雅圖的即品拿鐵隨手包。

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原PO納悶時，才發現原來是因為有優惠價。據悉，這款三合一咖啡原價一盒（21gx100包）是629元，搭配coupon券可以折130元，等於一盒是499元，活動期間則是11/1-11/11。女網友這才恍然大悟，難怪每一車都有好幾盒咖啡，連她都覺得經過時不拿一盒「感覺對不起自己」。

▲原來是三合一咖啡有折價。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，就有人留言，「買這裡多是要回去泡澡用啊？嚇死人了」、「我這次也會買10箱，自己家跟爸爸家真的一年喝的量要這麼多」、「有些民宿業者會放這個在房間給住客泡」、「竹科人很愛喝，新竹店假日必沒貨」、「我們公司一次就搬8～10盒，約6個月的量」、「老人家普遍喜歡三合一，因為方便又特香。（我認為不健康，但阻止不了）。」

不過，也有網友提醒，這款含糖量很高，如果想喝可以選二合一、適量喝比較好，「奶精通通略過」、「我婆婆都喝2合1無糖，不過2合1少做特價」、「為什麼大家都喜歡喝糖水」、「糖粉驚人」、「一包糖攝取量量就很恐怖」、「買剛剛好就好啦！需要囤成這樣嗎」、「太甜了，我是喝二合一的。」