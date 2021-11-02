好市多剛買新褲有破洞　她「不退貨」9字心態被狂讚：有良心

▲女子發現剛買的褲子破洞，巧手把它縫補成葉子。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



實習記者黃品臻／綜合報導

美式賣場好市多無條件退貨的機制備受消費者稱讚，不過也有惡意退貨的情況發生。一名網友近日分享，從好市多買回一條休閒褲發現有破洞，後來知道是老公剪標籤時不小心剪破，她巧手修補後更獨特，而堅持不退貨的心態更贏得網友大讚「有良心」！

一名女網在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，從好市多買回一件休閒褲，出門回家拿出來一看，竟看到褲子上破了個小洞，再看發現標籤已經被剪下來，追問之下才知道，是老公幫忙剪牌子時不小心手殘剪破。

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原PO心想，拿著褲子去好市多說回家看就變成這樣要求退貨，「做不出來也說不出來」，於是便靠著對國中家政課的記憶，用針線把破洞補成一片葉子的形狀。

▲原PO不退貨的心態獲得網友大讚。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文至今已有近5800個讚，網友們看到原PO的手藝後紛紛留言表示，「超棒的！感覺褲子瞬間變名牌了」、「太厲害了吧，有設計風格的腦袋還有一雙巧手」、「比原來好看多了」、「手好巧，會以為是品牌logo」、「獨ㄧ無二的褲子，而且還買不到餒」、「水啦，好可愛的葉子」、「這是刺繡了吧～好厲害喔～我的家政課沒有教這個欸」。

而原PO認為是自己剪破不該利用退貨機制的態度，也獲得網友讚賞，「推不亂退貨」、「有品+好看」、「高尚的人品」、「很可愛啊！衣服跟人都是」、「妳的人品及手藝，讓這件褲子的意義與價值無限」、「有良心的人，讚」、「算妳有良心，一定要給妳一個讚」。