還是想鞠躬！好市多「骨灰罈紅茶」換新色　網笑：更莊嚴了

▲好市多經典紅茶罐換顏色啦！（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多（Costco）一款New English 早餐茶常常引發熱論，因為罐身雖然是超美的Tiffany綠，外型卻神似骨灰罈，被笑稱為「骨灰罈紅茶」，沒想到它居然悄悄換新色！有網友日前去好市多，意外發現罐子換成神秘的藍紫色，「看起來高貴許多」。好笑的是，網友卻一面倒「看起來更莊嚴了」、「這深色更像了。」

這位網友30日前往南崁好市多，發現早餐茶的罐子顏色變了，從Tiffany綠變成紫藤花的那種藍紫色，原PO就直讚「大罐的超值早餐茶，新顏色，看起來高貴許多。」有網友也不禁誇新色很美，「有種阿拉丁神燈還是美女與野獸的風格」、「漂亮的藍色！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友笑呼，神祕的紫色看起來更莊嚴了。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

照片一出，吸引4500多人按讚，不過大部分的人還是吐槽道，「這個更適合當骨灰罈了」、「放在玻璃櫥窗就更像了」、「更莊嚴是怎樣」、「看起來輩分很高」、「希望下次能出清明節限定色」、「這個配色適合長輩，莊嚴許多」、「沈穩又內斂⋯⋯適合年紀大一點的。」

還有網友補充，「是形狀跟尺寸問題，問題不在顏色上」、「重點不是顏色而是造型」、「這個造型在華人眼裡真的很母湯，顏色改變也改不了罈味」、「換了顏色，還是罈子呀！」看來就算換了新顏色，只要外型不變，「骨灰罈」的印象就不可能移除。

本站曾報導《好市多賣場驚見「蒂芬妮綠骨灰罈」 網激推：加鮮奶超好喝》，雖然紅茶罐外型神似骨灰罈，但該款紅茶包的愛好者指出，「瓶子本人真的很美」、「少許開水泡開之後+鮮奶+糖包=鮮奶茶，真的好好喝」、「昨天不小心手滑了3罐」、「這真的很超值！茶包泡起來也不苦澀！很順口好喝。」