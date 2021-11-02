同事女兒結婚「買好市多金飾」　嫁完秒退貨！他看傻：真不錯呢

▲2018年黑色購物節，黃金條塊187.5g售價22萬多元。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

美式賣場好市多寵顧客無極限，連黃金都能退貨！一名女網友求問，近期想買好市多的金飾，想問問廣大神人的看法？文章貼出後，有過來人直呼連兩年過年買金條，同樣是10克的款式，就漲了3500元，因此好奇打算等春節再買一條來送給長輩。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，最近去逛好市多賣場，發現展示櫃上的金飾，有幾款樣式與價格都讓她動心，但深怕踩雷，因此求問過來人「有買過嗎？」

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文章曝光後，曾買過的網友回應，認為品質與價格都屌打外面的銀樓店，「好市多的金飾工錢蠻高的，一模一樣的款式，外面一般的銀樓比較便宜耶」、「買過！超過一萬可以分期入帳」、「買過呦，就看款式自己喜不喜歡，價格則是『當時』進貨的金價，不是『每日』的金價」、「好市多有一款10公克小金塊上面寫『福』，連續兩年都買一塊過年送我媽，等著今年的價錢～這種就是買了存著而已」。

▲網友買10克金條，一年漲了3500元 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



其中按讚數最高的，是一名網友分享超扯故事，「我以前的同事嫁女兒時有在那買過，然後再拿去退，真不錯呢！」該串留言炸樓，有網友回應，「我結婚時的金飾也在Costco買的，結帳時他們有主動提及『如果要退貨要記得帶單子』，看來這樣玩的人不少」、「原來這都市傳說是真的 」、「借戴的概念」。