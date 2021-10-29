好市多沒試衣間！他不解「褲子沒試怎麼買？」　網曝店員教戰「2招」

▲好市多什麼都賣什麼都不奇怪。（圖／記者李毓康攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

好市多（Costco）商品多元什麼都賣，不只生鮮食品、家電，衣服褲子也是大家瘋搶的商品，不過就有一名網友好奇表示，好市多沒有試衣間，想買褲子卻怕尺寸不對，到底要怎麼買？貼文引來眾多有經驗的會員紛紛獻計，就有不少人透露，店員曾傳授他們2招，可以「結帳完立刻到廁所試穿」或是「先買回家，不行再退」。

一名網友在社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文提問，每次去好市多都看到不錯的褲子，但是沒有試衣間不能試穿，擔心尺寸不合，「大家都是怎麼處理，買回去尺寸不含再換嗎？曾想過結單後洗手間試穿，不和再退換，但覺得好麻煩。」

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▲好市多沒試衣間怎麼買褲子引起討論。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出許多會員紛紛獻計表示，「店員都說，都買回去，不合的再拿回來退」、「買回家試穿，不合再拿會去退」、「尺寸合適，也不見得穿起來好看，建議還是買回家試穿，不合或不喜歡，下次去好市多購買時一併辦理退貨。」

另有網友指出「現場人員教的：買三件尺寸，然後去樓下廁所試穿後，不要的馬上去退貨」、「上次退一件不合的褲子時，店員教說，都買回去，結完帳後，再去廁所試穿，不合馬上拿來退，就不用來回跑」。

也有大膽的人建議直接試，但馬上被其他網友打槍，「有次我想說我套一下，工作人員就來很大聲的說，這裡是公眾場合，不能試穿喔，是公眾場合，先生。很想回他我有穿褲子怎麼了嗎？」