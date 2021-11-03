土耳其青商會成立！首任會長曝光　曾協助柯文哲出訪

▲張敬偉（左）擔任首任土耳其青商會首任會長。（圖／土耳其台商會提供）

記者徐政璿／台北報導

土耳其青商會在台灣時間10月30日於伊斯坦堡舉行成立大會，由土耳其台灣商會秘書張敬偉任創會會長。張敬偉是高得石材二代，長年駐派土耳其，與當地政商保持友好關係；多年前台北市長柯文哲訪歐至土耳其，就是由張敬偉等商會成員居中協調，土國礦石主來台，亦皆由髙得石材負責參觀事宜。

此外，土耳其台灣商會會員大會通過新理監事名單，決議由胡光中、張家蘭為新任正、副會長並且交接。胡光中盼台商會與當地主流商會加強互動，扮演好作為橋梁的服務平台角色。

胡光中致詞時期許台商會「扎根當地、站穩腳步」，延續商會內部團結和諧傳統的同時，也跟當地主流商會保持良好關係，扮演好作為橋梁的服務平台角色，不僅幫助台商，也會服務土耳其商界，以增進台、土合作。

卸任會長黃美琦指出，2020年土耳其台灣商會重回歐洲台灣商會聯合總會和世界台灣商會聯合總會，「對我們來講意義非常重大」。她感謝歐洲台灣商會聯合總會總會長林奇雋、歐洲台灣商會聯合總會名譽總會長李玉英分別專程從法國、瑞典抵伊斯坦堡參與今晚活動。

駐土耳其代表黃志揚致詞時表示，台、土合作潛力其實比想像更寬廣。代表處將會繼續針對投資保障機制、台商直接購買房地產及更換駕照等議題，與土方持續溝通，以強化對台商更友善的投資環境。