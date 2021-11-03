柯文哲頭疼雙姝鬥變「三人爭」　民眾黨女將搶北市議員選區

▲陳思宇、黃瀞瑩。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

2022選舉年將到來，民眾黨在大本營台北市搶破頭；其中，「學姐」黃瀞瑩、台北市議員陳建銘女兒陳思宇雙雙登記士林、北投區，未來兩人將上演「雙姝對決」。如今傳出，由於提名問題遲遲未解，陳思宇在日前登記選區意願時，士北、中山大同兩區都登記，後者黨內已屬意由民眾黨北市黨部主委林國成議員女兒林珍羽參選，陳思宇的動作，頗有對林珍羽施壓的意圖。由於這3位女將先後都與柯文哲有過長期共事情感，競爭動作一旦浮上檯面，勢必也是民眾黨主席柯文哲頭疼的一道難題。

隨著2022年接近，近來藍綠有意願參選議員者紛紛開始動作，陳思宇先在臉書宣布離開立院準備衝刺選戰，接著以民團「反萊豬大眾走」聯盟召集人身份召開記者會搶聲量；黃瀞瑩則以「台北有姊，服務有解」口號，啟動臉書粉絲頁，蓄勢待發。

事實上，「雙姝搶選區」的爭議已在黨內醞釀多時，兩人都是出身士北地區，都有意參選該區的議員，互不相讓的情況已經持續時久。

而民眾黨北市黨部在9月進行2022縣市議員、里長選舉意願調查，民眾黨傾向一區提名一人。據了解，擁有眾多支持者的黃瀞瑩、接棒父親陳建銘的陳思宇，「不出意料」都登記士林、北投選區，等於讓兩人撞同一選區的爭執檯面化。

如今傳出，陳思宇除填寫士林北投區外也登記中山大同區，但該區黨內早已屬意由民眾黨北市黨部主委女兒林珍羽參選，林珍羽也已在日前辭去市府職務專心地方選務，陳此舉形同在對林國成施壓。

據了解，黃瀞瑩有不斷釋出有意與陳思宇溝通的訊息，但陳思宇僅透過父親陳建銘的人脈與其聯繫。而黨主席柯文哲儘管對外稱「總比沒人選好」，但仍對於雙姝的爭執相當苦惱。

對此，陳思宇回應，選舉的目的是要為大家服務，但為大家服務不一定要選舉，「現在我們更在乎的是食安、更在乎的是大眾的健康」。林珍羽則表示，尊重黨內機制，為地方服務大家一起努力。