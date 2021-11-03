柯文哲「無視」監視器畫面曝光　網看完嗆爆呱吉：雙標打臉自己

▲市議員邱威傑質詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

台北市長柯文哲為拚熊好券預算過關，上周赴議員辦公室爭取支持，但卻指控議員都躲起來了，此話一出令台北市議員「呱吉」、邱威傑勃然大怒，反嗆是柯文哲視而不見，揚言要調出監視器畫面還原。不過，網友看到畫面後猛酸呱吉，明明是電梯出口的「擦肩而過」，「這到底是有甚麼好吵的」。

呱吉日前在Instagram上PO出一段監視器畫面，並寫下「心酸畫面流出，往事只能追憶，限動紀念一下就好」。當時他跟林穎孟在市議會電梯門口，此時柯文哲正好從電梯門口走出來，林穎孟主動招手致意，呱吉則在一旁彎腰打招呼，雙方僅短暫碰面幾秒，隨後柯文哲就離開了。

這段畫面在批踢踢中引起討論，一名網友表示，「畫面很清楚了，柯文哲只跟林穎孟打招呼，完全忽略旁邊的臭男生呱吉 」，這些文青議員就是這麼的浪費社會資源，明明是電梯出口的「擦肩而過」，甚至連擦肩的距離都沒有，卻可以形塑成好像在電梯前「碰面」打招呼卻故意當作沒看到，然後氣PUPU的在各個場域控訴多次，卻還要假掰自己其實不在意。

其他網友也留言，「某呱還說自己特地跑去打招呼 可憐」、「老實說換做是我也只會看到林穎孟吧」、「苦無才沒過幾天就自己雙標打臉自己」、「這影片放出來證明他更蝦」、「看不出到底有啥問題，議員是苦無智商」、「這根本路過阿」。

邱威傑上月28日於議會質詢時指控，柯文哲對他視而不見、忽視，但在27日沒有事先預約的情況下，帶著大批人馬、攝影師和媒體到辦公室，企圖製造議員怠忽職守、不願與市長見面假象，還於12時突襲辦公室，導致正在吃便當的助理不得不站起來跟柯文哲陪笑。

邱威傑當場還氣到直接捶桌，直言「我們都覺得無所謂了，你今天居然跟我說這謊話？」聽聞邱威傑的發言，柯文哲也馬上認錯，「好，這個我們錯了。」