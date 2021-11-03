　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園偷車大盜！連偷15輛汽機車　開到沒油沒電就丟再找目標

▲桃園市陳姓男子沒車，竟隨處竊取路旁停放車輛代步，甚至小電動車都不放過。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子沒車，竟隨處竊取路旁停放車輛代步，甚至小電動車都不放過。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子沒錢買車，竟偷路旁停放路旁汽機車，甚至連電動車、小貨車都不放過；蘆竹警分局1日晚間接獲報案，停放路旁小貨車才一轉眼就被偷走，警方透過監視器查出小貨車路線，警網在1小時內在成功街當場人贓俱獲。警方查出，陳男至少涉及15起汽機車竊案，竊取後開到沒油或沒電就棄置路旁，再伺機竊取下一輛車代步，偵訊後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市陳姓男子隨機竊取路旁停放車輛代步，1日傍晚竊取小貨車遭警網追逐。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子隨機竊取路旁停放車輛代步，1日傍晚竊取小貨車遭警網追逐。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局指出，55歲的陳姓男子沒錢買車，竟隨機竊取路旁停放汽機車用來代步，甚至連電動車、小貨車都不放過，南崁派出所1日傍晚接獲民眾報案指稱，停放路旁小貨車才停放幾分鐘竟不翼而飛。警方調閱路旁監視器察覺陳男涉案，根據其行駛路線派出警網在附近搜查。

▲桃園市陳姓男子隨機竊取路旁停放車輛代步，落網後被蘆竹警方移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子隨機竊取路旁停放車輛代步，落網後被蘆竹警方移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警網在蘆竹區境內蒐查不到1小時，其中一支警網順利在成功街發現小貨車，其他線上警力到場圍捕，順利將陳男當場人贓俱獲到案。

▲桃園市陳姓男子沒車，竟隨處竊取路旁停放車輛代步，連小貨車都不放過。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子沒車，竟隨處竊取路旁停放車輛代步，連小貨車都不放過。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方查出，陳姓男子平日沒有交通工具，出門就以竊取路邊停放車輛代步所竊得之車輛代步，舉凡機車、汽車，甚至小貨車、電動車都是他的代步工具，開到沒油或沒電就棄置路旁，但並未拆解車輛或變賣圖利；此外，警方還發現，從今年9月至11月期間，陳至少犯下15起汽機車竊案，犯案地點遍及新北市五股區、蘆洲區、桃園市龜山區與蘆竹區等地，警方正持續調查陳男是否另涉其他相關刑案。

蘆竹警分局分局長陳清華提醒，民眾停放車輛應選擇有人看管或照明充足之處，並確實加裝鎖具，以提防成為宵小覬覦目標，若發現遭竊，可立即向附近警察機關通報，有機會在最短時間內尋回愛車。

【更多新聞】

►影／桃園特警突擊詐團機房逮6男女　1嫌企圖從13樓跳窗被壓制

►租客輕生...桃園中平里今晚送煞儀式　網友誤會害里長電話接不完

►桃園飛車匪1個月連3搶！檢方2度讓他交保　這次怒了聲押獲准

►馬卡龍色的鍋子7件組才949元！

ET快訊
胰臟癌致死率95％！醫籲1症狀快掛急診
快訊／台南西港大橋傳溺水　警消搜救中
快訊／22歲男陳屍南港家中！母返家開門嚇壞崩潰
失婚男遭酒店蛇蠍女設局慘死　全身綁40公斤石塊丟河
男團未成年「多人運動」無碼片瘋傳！　母哀求：別再散播了
冷空氣升級！估下週首波冷氣團襲台　大台北急凍探14度
周董母校女學生「抽屜被倒滿飲料」！　教官冷處理：這不算霸凌
快訊／高雄首開全國之先！2大捷運站就能打疫苗　BNT、AZ都
美股創新高...專家卻驚喊「慘了」：2凶兆恐將崩盤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東工業區前火燒車　3車撞一團突起火2人受傷送醫

快訊／台南西港大橋傳溺水　橋上留機車、拖鞋...警消搜救中

快訊／22歲男陳屍南港家中！母返家叫吃飯　開門一看嚇壞崩潰

桃園偷車大盜！連偷15輛汽機車　開到沒油沒電就丟再找目標

失婚男遭酒店蛇蠍女設局慘死　全身套袋「塞40公斤石塊」丟河

路竹人深夜被刺鼻「阿摩尼亞味」臭醒　一查竟是無良金屬廠害的

全台詐騙財損27億！立委：我粉專接詐騙簡訊...刑事局秀打詐數據

快訊／租賃轎車駕駛恍神！阿里山公路擦撞公車　車上2人受傷送醫

帶外孫女失聯8天涉略誘　林口嬤：孫求上帝讓家人忘了她

小三被人夫猛讚「床上極品」　囂張嗆正宮：我不會是最後一個

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

外送員疑為躲太陽「路中突停下」　他按喇叭提醒反被嗆：我又沒犯法

6.5萬買二手琴彈一半型號牌掉落　店家回「可拿白膠黏」男當場傻眼

竇智孔《扛得住》三缺一曾抗拒再唱　柯有倫與黃鴻升打高爾夫「對話永記得」

愛心認養16年老汪腳退化不能走 一放專屬輪椅秒跨步...獸醫也吃驚

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

屏東工業區前火燒車　3車撞一團突起火2人受傷送醫

快訊／台南西港大橋傳溺水　橋上留機車、拖鞋...警消搜救中

快訊／22歲男陳屍南港家中！母返家叫吃飯　開門一看嚇壞崩潰

桃園偷車大盜！連偷15輛汽機車　開到沒油沒電就丟再找目標

失婚男遭酒店蛇蠍女設局慘死　全身套袋「塞40公斤石塊」丟河

路竹人深夜被刺鼻「阿摩尼亞味」臭醒　一查竟是無良金屬廠害的

全台詐騙財損27億！立委：我粉專接詐騙簡訊...刑事局秀打詐數據

快訊／租賃轎車駕駛恍神！阿里山公路擦撞公車　車上2人受傷送醫

帶外孫女失聯8天涉略誘　林口嬤：孫求上帝讓家人忘了她

小三被人夫猛讚「床上極品」　囂張嗆正宮：我不會是最後一個

石虎三胞胎「虎力勇」搬進新家　大眼直盯＋折手手最愛絞肉冰

網友捧成女神！2寶媽玩直播太上癮　老公暴怒「關掉美顏」慘了

屏東工業區前火燒車　3車撞一團突起火2人受傷送醫

印度砸重金　鎖定台積電、聯電設廠

她輕碰就全身痛「找不到原因」！醫證實：公主病惹禍　4種人注意了

快訊／宏碁旗下安碁取得宏基雲架構全部股權　以因應日前駭客入侵行動

2021桃園花彩節　11月6日起平鎮、大溪區接力綻放

宅配通今年前三季EPS 2.07元　第四季因五倍券與雙11進入最大旺季

險遭柯奐如拒絕出演MV　艾怡良認新歌讓她「心跳亂＋喘不過氣」

拿菜砸菲律賓人臉！南韓「種族歧視」引關注　網友質疑：不太合理

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

社會熱門新聞

快訊／台南安平港驚見赤裸女浮屍　民眾嚇傻報警

北市士林大械鬥　40人亂刀互砍3重傷

新北整復師性侵3女！她按摩「一陣暈眩」驚覺是高潮怒告

水流腐屍身分曝光　酒店女友涉嫌殺人

親姊失蹤20年…基隆男急尋人：爸爸要出殯

開車按喇叭竟被亮槍！警圍捕驚見後座是王金平

富商花2億元挖礦！1800台電腦海撈3千顆乙太幣

快訊／北投機車騎士自撞　重傷送醫不治

演習誤觸開關！阿帕契「飛彈發射架」掉落

捲士林大械鬥　爆乳妹坐賓士車滿臉問號

10萬包養小20歲酒店妹　蛇蠍女嫌少誘殺純情男

年收4百萬名師　開賓士睡小18歲女學生

仁武保母遭私刑逼供！地檢署說重話了

網紅小玉製換臉謎片！YouTube：停止營利資格

更多熱門

相關新聞

美國竊賊最愛「日本車」

美國竊賊最愛「日本車」

雖然這樣講有點不甚光彩，但耐操、好顧的日本車不僅深受美國消費者青睞，同時更是當地竊賊心目中最為中意的熱門車款；日前根據美國國家保險犯罪局（NICB）統計，在2020年車輛失竊年度報告當中，當中失竊率最高的前10名車款，有多達6款的席次都為日本車所囊括

暗黑蜘蛛人爬瓦斯管要做這壞事　被兒童設備打敗

暗黑蜘蛛人爬瓦斯管要做這壞事　被兒童設備打敗

偷竊法辦走出地檢署再偷輛腳踏車

偷竊法辦走出地檢署再偷輛腳踏車

民宿遭闖空門3小時！賊辯：不小心睡著

民宿遭闖空門3小時！賊辯：不小心睡著

白河警速逮娃娃機竊賊送辦

白河警速逮娃娃機竊賊送辦

關鍵字：

竊賊代步隨機偷車涉及15起竊案

讀者迴響

熱門新聞

理科太太離婚內幕曝！分居1年「老公無情行徑」全揭

理科太太協議離婚！憔悴現身法庭

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

農遊券最後一抽幸運號出爐！

「藝FUN券」最後一週抽籤出爐！

直播嘉賓脫口台灣！　楊冪機靈救場陸網嗨爆

快訊／理科太太發聲認了離婚！130字惹心疼

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

莉婭不知懷孕就流產！謝和弦認「完全沒避孕」

腹脹想大號被內診！他尷尬內診：會有糞水喔　醫一插嘆氣了

國旅券隱藏用法！妹子成功入手：買到欣葉了

正妹穿比基尼「三角洲異常凸起」

謝和弦爸婚前叮嚀「兒不適合生小孩」

美貌不輸劉亦菲！女星臉注射沙拉油毀容

更多

最夯影音

更多
誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平
女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面