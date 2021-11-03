桃園偷車大盜！連偷15輛汽機車　開到沒油沒電就丟再找目標

▲桃園市陳姓男子沒車，竟隨處竊取路旁停放車輛代步，甚至小電動車都不放過。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子沒錢買車，竟偷路旁停放路旁汽機車，甚至連電動車、小貨車都不放過；蘆竹警分局1日晚間接獲報案，停放路旁小貨車才一轉眼就被偷走，警方透過監視器查出小貨車路線，警網在1小時內在成功街當場人贓俱獲。警方查出，陳男至少涉及15起汽機車竊案，竊取後開到沒油或沒電就棄置路旁，再伺機竊取下一輛車代步，偵訊後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市陳姓男子隨機竊取路旁停放車輛代步，1日傍晚竊取小貨車遭警網追逐。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局指出，55歲的陳姓男子沒錢買車，竟隨機竊取路旁停放汽機車用來代步，甚至連電動車、小貨車都不放過，南崁派出所1日傍晚接獲民眾報案指稱，停放路旁小貨車才停放幾分鐘竟不翼而飛。警方調閱路旁監視器察覺陳男涉案，根據其行駛路線派出警網在附近搜查。

▲桃園市陳姓男子隨機竊取路旁停放車輛代步，落網後被蘆竹警方移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警網在蘆竹區境內蒐查不到1小時，其中一支警網順利在成功街發現小貨車，其他線上警力到場圍捕，順利將陳男當場人贓俱獲到案。

▲桃園市陳姓男子沒車，竟隨處竊取路旁停放車輛代步，連小貨車都不放過。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方查出，陳姓男子平日沒有交通工具，出門就以竊取路邊停放車輛代步所竊得之車輛代步，舉凡機車、汽車，甚至小貨車、電動車都是他的代步工具，開到沒油或沒電就棄置路旁，但並未拆解車輛或變賣圖利；此外，警方還發現，從今年9月至11月期間，陳至少犯下15起汽機車竊案，犯案地點遍及新北市五股區、蘆洲區、桃園市龜山區與蘆竹區等地，警方正持續調查陳男是否另涉其他相關刑案。

蘆竹警分局分局長陳清華提醒，民眾停放車輛應選擇有人看管或照明充足之處，並確實加裝鎖具，以提防成為宵小覬覦目標，若發現遭竊，可立即向附近警察機關通報，有機會在最短時間內尋回愛車。

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