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賊性難改！偷竊遭法辦才走出地檢署　再偷1輛腳踏車代步

▲51歲吳姓男子因偷竊食物被查獲送辦，才剛離開台南地檢署，又偷他人腳踏車代步，再次被抓。（圖／記者林悅攝）

▲51歲吳姓男子因偷竊食物被查獲送辦，才剛離開台南地檢署，又偷他人腳踏車代步，再次被抓。（圖／記者林悅攝）


記者林悅／台南報導

台南市警三分局安中派出所，接獲安南區同安路1家娃娃機店場主報案，稱有1部腳踏車停放門口多日，請求警方協尋車主，員警蕭玄益到場，從該車後座置物箱內發現已拆封之掛號包裹外袋，順利聯繫到車主至派出所領車，沒想到案情超展開。

▲51歲吳姓男子因偷竊食物被查獲送辦，才剛離開台南地檢署，又偷他人腳踏車代步，再次被抓。（圖／記者林悅攝）

腳踏車主為傳教士JOHNSON DAMIEN KENNEY（強森•達米安•肯尼，美國籍，19歲）到所後表示，該腳踏車於9月25日在安平區建平十七街停車場遭竊，當日曾至第四分局華平所報案，一直沒有尋獲的消息；安中所了解失竊過程後，員警吳尹誠隨即調閱店家監視器，發現腳踏車停放者身形樣貌與三分局轄51歲吳姓竊盜人口相似，即與四分局華平派出所聯繫，取得相關報案資料及監視器畫面，於10月6日15時通知吳嫌到案說明，吳嫌對行竊腳踏車坦承不諱。

經查，吳嫌於9月24日在安南區安中路一段全聯超市外，偷竊食用他人吊掛於機車掛勾處食物，遭安中所以現行犯移送台南地檢署，沒想到賊性難改，偷完食物遭法辦，才出走台南地檢署，便再次偷竊腳踏車作為代步工具騎回安南區後棄置於同安路娃娃機店門口，這次再被三分局安中所查獲。

▲51歲吳姓男子因偷竊食物被查獲送辦，才剛離開台南地檢署，又偷他人腳踏車代步，再次被抓。（圖／記者林悅攝）

車主JOHNSON DAMIEN KENNEY表示，正因10幾天沒有代步工具感到非常困擾時，沒想到警方幫他找回愛車，非常感謝南警的幫忙。

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