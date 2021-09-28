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夾不到就動手偷！　白河警速逮娃娃機竊賊送辦

▲22歲吳姓男子因夾不到想要的空拍機竟下手行竊，迅速被白河分局警方查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲22歲吳姓男子因夾不到想要的空拍機竟下手行竊，迅速被白河分局警方查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警白河分局後壁派出所所長林義傑及安溪所所長魏志文等2員，於9月26日凌晨巡邏時，接獲轄區娃娃機業者來電稱，其店內有顧客行跡可疑在翻動機臺上物品，林員2人迅速到場，將甫偷竊空拍機得逞之22歲吳姓竊賊人贓俱獲，全案依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲22歲吳姓男子因夾不到想要的空拍機竟下手行竊，迅速被白河分局警方查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，22歲吳姓竊賊，於凌晨期間行經台1線後壁區1處娃娃機店，為該店文宣廣告：「夾取4項物品，即可換取空拍機一架。」所吸引。經夾了1個多小時仍無所獲，竟趁深夜四下無人之際動手行竊展示架上空拍機。殊不知後壁分駐所已與轄區各業者建立聯繫管道，吳嫌之犯行均為店家從遠端監視系統發現並立即報警。

吳嫌遭逮時仍驚訝警察怎來的如此之快，並為竊盜犯行懊悔不已。警方調查，吳嫌籍設台北市，在嘉南地區打零工維生，有竊盜前科，當日搭乘火車行經後壁火車站下車犯案，為警當場查獲送辦。

白河分局提醒，現今各地之電子販售機林立，隨著科技進步及警方之積極輔導，均已建立完善之防竊科技設備，並與轄區警方建立聯繫管道，業者如經發現異狀均會立即報警反映，也呼籲民眾切勿心存貪念而動手行竊，必難逃警方之查捕追緝。

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