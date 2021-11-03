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租客輕生...桃園中平里今晚送煞儀式　網友誤會害里長電話接不完

▲桃園市桃園區中平里3日晚間將有送煞儀式，但僅針對當地約10戶提醒注意，其他地區無須擔心。（圖／翻攝自PTT網站）

▲桃園市桃園區中平里3日晚間將有送煞儀式，但僅針對當地約10戶提醒注意，其他地區無須擔心。（圖／翻攝自PTT網站）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區中平里3日晚間7時舉辦送煞儀式，里長顏秀錦指出，上週該里某戶有租客輕生，引發當地居民恐慌，因此決定舉辦送煞儀式，但北部地區送煞儀式不同於中南部「送肉粽」，因此特別提出澄清，避免網友與居民誤會。

最近在PTT或臉書上曾公告，「11月3日舉辦送煞儀式，儀式在晚間7點到9點，期間約2小時，請各位住戶這個時間避免外出及靠近，謝謝配合」。

顏秀錦表示，桃園區中平里上週有租客在房內輕生，居民為此人心惶惶。為弭平住戶惶恐，所以決定舉辦送煞儀式，但有網友誤會成「送肉粽」，導致里辦公處電話接不完，為讓住戶安心，特別說明儀式僅在屋內舉辦，主要是擔心法師將繩子、樑帶上車時會碰上居民，因此才貼公告提醒當地約10戶民眾留意。

顏秀錦強調，由於該租客輕生後，她決定先募款幫租客做後事，有熱心網友將告示拍下上傳臉書與PTT，害她電話接不完。特此澄清並非「送肉粽」儀式，不過居民都很害怕，擔心會變成凶宅或鬼屋，因此決定辦送煞儀式，過程法會都在室內舉行，只有結尾才會到外面，但僅短暫一下子，她憂心八字較輕居民可能會「煞到」，才在該巷弄貼公告提醒，該巷弄約有10戶住民，提請居民不必驚慌，其他地區居民不會受到影響。

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