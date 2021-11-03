桃園飛車匪1個月連3搶！檢方2度讓他交保　這次怒了聲押獲准

▲桃園市劉姓男子10月初連續犯下3起飛車搶案，檢方2度交保，第三次落網後終向院方聲押獲准。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園劉姓男子疑缺錢花用竟鋌而走險，10月初針對落單夜歸婦女飛車搶劫，落網後檢方2度讓其交保，光是1個月內連續犯下3起飛車搶案，其中第3次犯案得手後跑到基隆躲藏，但仍遭警方緝捕到案，桃檢以有再犯可能且造成被害人內心惶恐之虞向院方聲押，桃園地院也認為劉男有再犯可能裁准收押。

檢警調查，45歲的劉姓男子平時以依靠打零工過日子，因工作不穩且積欠大批債務，上月3日在中壢區騎機車，鎖定夜歸婦人包包下手搶奪後逃逸，包包內有230元現金，中壢警方根據監視畫面通報各分局留意，未料，劉男翌日到桃園區某公園，竟與剛下班遛狗的員警攀談聊狗，員警認出是涉嫌搶奪的劉男，呼叫支援警力逮捕劉男到案。

檢方複訊時，劉男坦承犯行不諱，檢察官考量劉犯罪所得230元，本身財力不佳，裁定無保請回並限制住居候傳；孰料，劉男又在10月15日跑到八德區，再度以飛車搶奪方式搶走1名婦人手提包，內有現金6000元、手機與證件等物。

八德警方根據現場監視器掌握劉男行蹤都在桃園區附近，上月16日在桃園區埋伏守候，劉男未發現員警埋伏居然還向便衣員警問路，自投羅網二度被逮；檢察官複訊時，劉男坦承犯行不諱，檢察官根據警方提供監視畫面截圖等證據佐證，考量被害婦人傷勢輕微，認為無羈押必要，複訊後以3萬元讓劉再度交保。

劉男兩度被抓猶不思反省，10月25日到大溪區三度飛車搶奪被害人隨身物，內有現金3000元、手機等贓物，大溪警方根據監視畫面，遠赴基隆市逮捕劉男到案；桃檢鑒於劉男短短1個月內就犯下3起飛車搶奪案，以有再犯之虞且讓被害人內心惶恐等理由向桃園地院聲請羈押。

桃園地院審酌，劉男坦承三度搶奪犯行，因無固定居住所，犯案後一度逃竄至基隆投宿才被警方循線拘捕，顯有逃亡之虞，裁准收押；法官在聲押庭審訊時，劉男辯稱自己因積欠債務才鋌而走險犯案，法官審酌留在10月3日、10月15日分別以以相同手法犯搶奪罪，有事實足認有反覆實施之虞，確有羈押之必要，裁定收押。

桃檢強調，為防堵類似案件再度發生，已與桃園市刑大等單位協議，警方隨案移送時，可在移送書的備註欄寫明被告有短期再犯、連續作案等情狀，可建議檢察官聲押，也可向值週主任檢察官或襄閱主任檢察官說明，避免犯嫌再度犯案。

【更多新聞】

►加油站員工持打火機欲縱火！揚言與站長同歸於盡 莽男下場曝

►4千萬「漏尿之毒」遭神解封 「補腦發財」變環島逃亡

►絲襪控偷拍華航女地勤！貼文「看了弟弟都會...」 她怒告竟慘敗