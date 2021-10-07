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花蓮民宿遭「闖空門3小時」！神秘男穿錯鞋被逮稱：不小心睡著了

▲花蓮一處民宅遭竊則闖入3小時，嫌犯辯稱「只是睡著了」。（圖／東森新聞）

▲花蓮一處民宅遭竊則闖入3小時，嫌犯被逮辯稱「只是睡著了」。（圖／東森新聞，下同）

記者閔文昱／綜合報導

花蓮吉安鄉一間民宿日前遭竊賊闖入！屋主發現房內多出一雙陌生舊拖鞋，而準備給客人的拖鞋則不翼而飛，連忙調閱監視器察看，結果發現一名男子翻牆闖入，還在屋內待了3小時才離開，隨即報警處理。警方逮到男子後對方辯稱，只是好奇進入屋內，沒有要行竊，並且在三樓不小心睡著了，最後穿錯鞋子離開，但警方不採信，依法送辦。

警方表示，該名男子在上月27日晚上約11點翻牆闖入民宿，一陣翻箱倒櫃後，就前往3樓房間，待了3個多小時，到了隔天將近凌晨3點才離開。屋主隔天返家後，發現準備給客人的300元拖鞋不見了，且還多出一雙黑色舊拖鞋，連忙查看監視器，才發現這名行蹤詭異的男子，馬上向警方報案。

▲花蓮一處民宅遭竊則闖入3小時，嫌犯辯稱「只是睡著了」。（圖／東森新聞）

警方透過嫌犯駕駛車輛鎖定嫌疑人，並在30日下午通知對方到案。男子到案後辯稱，他並沒有行竊意圖，只是好奇進入屋內，並且不小心睡著了，所以才待了3個小時，最後留下舊拖鞋也是因為「穿錯了」，當下並沒特別注意。

最後警方不採信男子說法，且私闖住宅已經犯法，全案依照竊盜等罪嫌函送地檢署偵辦。

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