畫面為證！暗黑蜘蛛人爬瓦斯管要做這壞事　不料被兒童設備打敗

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警察局苗栗分局於8月間接獲民眾報案：住家疑似遭人入侵，經員警調閱監視器發現，有名男子於凌晨3時許，騎乘機車前往找目標，竟學蜘蛛人攀牆至2樓意圖行竊，卻因窗戶打不開而作罷，旋即再騎乘機車離去，苗栗警方10月7日在台中地區將溫姓竊嫌拘捕到案，全案詢後依刑法竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

▲溫男趁凌晨四下無人時，攀爬瓦斯管線至2樓行竊，但因窗戶打不開而作罷。（圖／記者黃孟珍翻攝）



警方獲報後，立即調閱周遭監視器，發現溫嫌（28歲）騎乘租用的機車，深夜找尋目標，竟不顧危險徒手攀爬牆面瓦斯管線，就像電影蜘蛛人一樣手腳俐落，卻因窗戶內有兒童安全鎖無法進入而失敗，雖沒有造成住戶損失，但苗栗警方仍積極偵辦。

▲▼警方也在溫嫌身上發現作案用手套、手電筒及疑似贓款9千餘元，並將他拘捕到案。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，經專案小組追查發現，溫嫌案發前先搭乘火車到苗栗旅館住宿，再租用機車犯案後返回台中，其活動範圍主要以台中地區為主，且以此手法在台中地區也已涉及多起竊案，經苗警鍥而不捨多次前往台中地區調閱租車及住房等紀錄，歷經1個多月追查，於10月7日會同台中警方，順利將溫嫌拘捕到案。

警方也在他身上發現作案用手套、手電筒及疑似贓款新台幣9千餘元。據了解，溫嫌在台中涉多起竊案擔心遭鎖定，故特地跨轄到苗栗試運氣，沒想到偷雞不著，回台中老巢還遭苗警跨轄逮人，直呼倒楣。

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