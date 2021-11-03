民進黨正式徵召林靜儀　陳柏惟：這是我能給中二選區最好的禮物

▲民進黨中執會3日通過徵召林靜儀角逐中二選區補選。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣基進前立委陳柏惟被罷免後，台中第二選區立委補選將於2021年1月9日登場，而民進黨中執會今（3日）下午正式宣布徵召前立委林靜儀角逐。對此，陳柏惟透過臉書表示，「勇敢努力＆溫柔堅定，提出更好的人選，是我能給台中第二選區最好的禮物，林靜儀醫師，加油！」

民進黨中執會3日下午處理「第十屆台中市第二選區立法委員出缺補選徵召人選案」，並於會後舉行「勇敢接力，贏回正義」記者會，正式宣布徵召林靜儀參選。記者會中，林靜儀表示，這非為了她個人政治生涯的參選，而是基進黨與民進黨，同為堅持本土價值與維護台灣主權的政黨，回應支持者與廣大群眾，應有的責任；也是我們在台中第二選區，希望讓人民再一次相信，我們是可以、也願意更努力的，贏得人民的託付，往更好的地方政治發展的一戰。

黨主席蔡英文則說，面對補選的挑戰，民進黨與友黨協商，提出最強的候選人。林靜儀曾經擔任民進黨婦女部主任、不分區立委，也是專業婦產科醫師，並擔任無任所大使，為台灣外交拚出路，不僅擁有國際經驗和國際觀，也擁有一顆愛台灣的心，是一名敢言的政治人物，近期「不畏懼抹黑、貼標籤的攻擊」，勇敢講出民進黨對公投四個不同意的立場。

蔡英文強調，林靜儀是有俠氣、有義氣的人，現在願意挺身而出，為台灣守住這一席；而她也當場交付任務給林靜儀，不要讓拖累台灣的力量可以見縫插針，用行動證明台灣的民主不會因為罷免被拖後腿，「希望讓台灣更好的人，一定贏過只想絆倒台灣的人」，一定會贏下立委補選。

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