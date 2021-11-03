快訊／蔡英文曝林靜儀出線原因　交付贏回中二任務「與友黨合作」

記者呂晏慈／台北報導

備戰明年1月9日台中市第二選區立委補選，民進黨3日舉行「勇敢接力、贏回正義」記者會，正式徵召前立委林靜儀參戰。身兼民進黨主席的總統蔡英文除親自出席記者會說明林靜儀出線的原因，更大讚林靜儀是最強的候選人，「希望讓台灣更好的人，一定贏過只想絆倒台灣的人」；林靜儀也公開宣示，她會在未來70天全力以赴，讓台中第二選區有更好的地方政治。

▲民進黨主席、總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

民進黨中執會今天正式徵召林靜儀參選台中市第二選區立委補選，蔡英文下午在「勇敢接力、贏回正義」記者會上表示，剛剛中執會正式提名林靜儀參選立委補選，台中第二選區本來就不應該有這次補選，上次民進黨與台灣基進合作，好不容易贏下這一席，讓台灣基進前立委陳柏惟進入立法院，但是因為地方派系反撲、政治操弄，以些微差距遭到罷免。

蔡英文表示，面對補選的挑戰，民進黨與友黨協商，提出最強的候選人，現在候選人已經產出，相信大家都很熟悉林靜儀，她曾經擔任民進黨婦女部主任、不分區立委，也是專業婦產科醫師，並擔任無任所大使，為台灣外交拚出路，不僅擁有國際經驗和國際觀，也擁有一顆愛台灣的心，願意為台灣努力奉獻心力，是一名敢言的政治人物，近期對於公投討論，不畏懼抹黑、貼標籤的攻擊，勇敢講出民進黨對公投4個不同意的立場。

蔡英文強調，防疫期間林靜儀根據醫師專業，讓社會大眾更了解如何面對疫情，同時也是位有俠氣、有義氣的人，反惡罷時全力相挺，現在也願意挺身而出，為台灣守住這一席；她並當場交付任務給林靜儀，不要讓拖累台灣的力量可以見縫插針，用行動證明台灣的民主不會因為惡意罷免而倒退，「我們有信心，希望讓台灣更好的人，一定會贏過只想絆倒台灣的人」，一定會贏下立委補選。

對於被徵召出戰中二立委補選，林靜儀在記者會上也表示，身為黨員和從政同志，有責任在國家、黨需要的時候承擔下來，這不是為了她個人政治生涯而參選，而是回應廣大支持者對台灣基進和民進黨的期待，希望讓人民再次相信，「我們願意更努力」，讓台中第二選區有更好的地方政治。

林靜儀說，很遺憾陳柏惟遭罷免，而她願意擔起責任，守護沙鹿、龍井、大肚、霧峰的鄉親，也會努力在全國議題上與地方合作，「我有信心」，可以承擔起陳柏惟1年9個月的在地服務、民進黨長久在地紮根的黨公職同志，讓選民相信，可以帶來更好的未來，「更好、更進步、更讓選民驕傲」，未來70天將全力以赴，帶給地方更好的未來。

▲民進黨中執會正式徵召林靜儀投入中二立委補選。（圖／記者林敬旻攝）

民進黨秘書長林錫耀也表示，中執會今天一致鼓掌通過徵召林靜儀為補選提名候選人，這次立委補選是因為陳柏惟罷免案而來，所以民進黨一開始就表達尊重基進黨的態度，這段時間雙方私下溝通，基進表示短時間找到人選比較困難，希望由民進黨提出人選，合力爭取補選勝選。

林錫耀強調，近期徵詢民進黨大老、黨公職的意見，也從網路聲量反應，經過綜合評量，覺得林靜儀不但個人條件非常優越，長期在台中唸書、服務，黨政資歷也很豐富，曾任民進黨中央黨部國際部主任、婦女部主任、不分區立委等，並在防疫期間為黨辯護防疫政策，是「最有戰力的人選」，主席也當場決定親自向大眾提出隆重的推薦。

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