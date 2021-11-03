東京地鐵隨機砍殺　電車「不開門」原因曝！乘客排隊爬窗耗10分鐘

▲東京「京王線」電車隨機砍人縱火事件，乘客尖叫逃跑，卻因為車廂門未開啟、列車門與月台門對不準而無法迅速逃生。（圖／翻攝自推特）

文／中央社東京3日綜合外電報導

日本今年萬聖夜發生變裝犯嫌在行駛中電車內揮刀縱火傷人事件，在電車緊急靠站後，列車門與月台門意外並未開啟，驚慌不已的乘客被迫爬窗脫困，待全員逃出已花了約10分鐘。

針對列車門與月台門因未相互對準導致工作人員不敢開啟，日本讀賣新聞報導，日本政府國土交通省昨天已通令各鐵道公司，緊急狀況發生時，就算列車門與月台門無法對準，也應該打開列車門與月台門引導乘客疏散。

根據營運事發電車的京王電鐵公司向國土交通省提出的資料，乘客在10月31日晚上7時56分按下車廂內的緊急通話按鈕，電車在7時58分緊急停靠國領站。

▲電車急停後離正確停車位置差了2公尺之遠，車廂門又保持緊閉，乘客只能爬窗逃生，費時約10分鐘才全員逃出車廂。（圖／翻攝自推特／@siz33）

由於電車緊急停車位置與正確停車位置差了約兩公尺，導致列車門與月台門未對齊，列車上乘務人員與月台上站務人員考量安全疑慮而未開門，迫使車上乘客從7時59分開始開窗爬窗逃離車廂。

至於乘客自行利用車廂內設置的逃生把手等打開1號車與9號車列車門時，約是晚間8時1分；所有乘客都成功逃到月台上時，已是電車靠站約10分鐘後的8時8分。

另外，因為多位乘客在事發時按下緊急通話按鈕後隨即逃離現場，以致於電車上乘務人員無法得知當下狀況，所以第一時間並未掌握車廂內有人揮刀及縱火。

這起隨機傷人事件犯嫌是職業不詳的24歲男子服部恭太。服部10月31日晚間涉嫌在行駛於東京都調布市國領站附近的京王線電車內隨機傷人，共造成17名乘客受傷，隨即被警方依殺人未遂罪嫌逮捕。

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